Retour aux cours dans la ville de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

Le chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, annoncera cet après-midi que tous les élèves pourront retourner en classe à partir de lundi prochain, tant pour les écoles publiques que privées.. L’application de la mesure sera de la responsabilité de chaque école et se fera dans le cadre de systèmes de bulles sanitaires.

L’intention de la ministre de l’éducation de Buenos Aires, Soledad Acuña, est que tous les élèves puissent retourner à l’école moins un jour avant la fin de l’année scolaire, qui aura lieu le 18 décembre.

Comme il savait Infobae, les activités de reconnexion atteindront tous les niveaux d’enseignement. Des jardins d’enfants, qui travaillent avec des enfants entre 45 jours et 2 ans, aux adultes souhaitant terminer leurs études secondaires. Tous rejoindront les cours qui ont déjà repris l’activité en présentiel: salle 5, septième année, cinquième et sixième année.

Les étudiants et les enseignants peuvent voyager en transports en commun. «Comme les 700 000 étudiants de la ville ne seront pas présents en même temps, l’impact sur la mobilité sera faible», affirment des sources de Buenos Aires.

Chaque groupe ajouté présente des singularités, mais dans tous les cas la participation est volontaire.

-Jardins maternels (45 jours à 2 ans)

Rencontres de stimulation précoce d’un enfant avec un enseignant et un compagnon. Les jardins publics et privés doivent demander une autorisation.

-Chambres 3 et 4

Activités sportives, récréatives, récréatives et artistiques en plein air dans des groupes de bulles de huit enfants maximum. Au moins deux fois jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020 et d’une durée de deux heures.

. / Juan Ignacio Roncoroni

-2e à 6e année (primaire) – 2e à 4e année – 5e année technique- (secondaire)

Activités sportives, récréatives, récréatives et artistiques en plein air dans des groupes de bulles jusqu’à dix garçons. Les activités auront lieu au moins deux fois jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020 et la durée elle-même sera de deux heures.

-Adultes

Activités d’orientation, d’échange et de clôture pour adultes. En groupes de bulles jusqu’à 10, de préférence à l’extérieur. Quart de travail de 1h30 à 4 heures, avec une demi-heure entre le quart et le quart pour le nettoyage et la désinfection. Jusqu’à quatre fois par semaine.

-Éducation spéciale

Activités d’orientation, d’échange et de clôture pour les élèves de 7e année entrant au lycée commun. En groupes de bulles de dix élèves maximum, de préférence à l’extérieur. Quart de travail d’une heure et demie à quatre heures, avec une demi-heure entre le quart de travail et le quart de travail pour le nettoyage et la désinfection. Jusqu’à quatre fois par semaine.

De la même manière, le gouvernement de Buenos Aires a déjà annoncé un démarrage anticipé pour la prochaine année scolaire. Contrairement au reste du pays, qui débutera en mars, il débutera le 17 février avec l’idée de refaire une routine scolaire.

Universités

Aujourd’hui dans la matinée, le gouvernement national a publié la résolution qui permet le retour aux classes dans les universités. Les maisons d’étude doivent garantir les mesures de distanciation et d’hygiène, selon le texte publié au Journal Officiel. Les étudiants et les enseignants ont été autorisés à utiliser les transports publics. Avec l’aval de la Nation, les gouverneurs doivent désormais décider du début de l’année scolaire, sous réserve de la situation épidémiologique de chaque province et de l’initiative de chaque université.

L’UBA a déjà préparé un protocole pour reprendre les pratiques des étudiants proches de l’obtention du diplôme, dans les carrières qui nécessitent une présence, en particulier dans des facultés telles que l’agronomie, la médecine vétérinaire, la dentisterie et l’architecture et le design urbain. Bien que le retour soit imminent, il n’y a toujours pas de date fixée.

«Nous envoyons au ministère de l’Éducation nationale de la Nation le protocole général et particulier de chaque faculté. Nación nous a donné un premier feu vert, mais a précisé que nous devions passer par la ville, ce qui a déjà été fait. Une fois que la Ville l’autorise, nous parlons à nouveau avec l’Éducation pour donner l’autorisation définitive », ont-ils expliqué depuis le bureau du recteur.