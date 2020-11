Le juge fédéral de substitution Fernando Carbajal

Ce midi, le gouvernement de Formose a publié le rapport habituel qu’il publie chaque jour pour indiquer les chiffres et mettre à jour les cas de COVID-19. La partie informative mise en valeur cette fois quatre nouvelles infections enregistré au cours des dernières heures et ciblé le juge fédéral substitut Fernando Carbajal, qui a permis à trois de ces personnes de retourner dans la province même avec la confirmation qu’elles étaient positives pour le coronavirus.

Le Conseil pour l’attention globale à l’urgence du COVID-19, dirigé par le Ministre du gouvernement, Jorge Gonzalez, précise que les deux premières affaires concernent des revenus ordonnés par le magistrat “dans le cadre d’un habeas corpus parrainé par des avocats Daniel Suizer et Gabriela Neme. Il s’agit d’un couple marié, tous deux âgés de 24 ans, vivant à Río Gallegos (Santa Cruz), qui avait précédemment envoyé des enregistrements PCR négatifs. Une fois cette irrégularité détectée et exposée à celle-ci, un nouveau prélèvement a été réalisé dans la ville de Resistencia (Chaco), dont les résultats seraient négatifs. À l’entrée dans la province, l’écouvillon de contrôle pertinent a été effectué et le nôtre donne un résultat positif pour le coronavirus, c’est pourquoi ils sont référés à l’hôpital de contingence inter-districts COVID-19 “.

Le rapport poursuit: «Le troisième cas positif du jour est un autre aveu ordonné par le juge fédéral de substitution dans le cadre de l’habeas corpus parrainé par Suizer et Neme. C’est une petite fille de deux ans vivant dans la province de Buenos Aires, qui entre sur le territoire accompagnée de son père, Le personnel de Prefectura qui travaille dans cette province depuis des années et qui, en présentant sa demande d’adhésion au programme commandé et administré, affirme que la raison était de bénéficier de sa licence à Formose ».

Le ministre Jorge González (au centre de l’image) a dirigé la partie informative de cette journée

“Au checkpoint de Mansilla le père a informé la police que la fille avait été testée positive pour le coronavirus de sa précédente étude PCR, elle est entrée conformément à l’ordonnance actuelle du tribunal et a été transférée à l’hôpital de contingence inter-districts COVID-19 », ont-ils ajouté. Le quatrième cas, une fille de 17 ans vivant à Salta, a été détecté comme positif avec un revenu irrégulier le 30 octobre.

Le juge Carbajal a adopté ces mesures après avoir déclaré “inconstitutionnel” le Programme de revenu ordonné et géré promu par le gouvernement de Formose depuis le début de la pandémie.

Le ministre González a attaqué: «Que faisons-nous des jugements où le juge fédéral nous ordonne de faire entrer des personnes, quel que soit le moment ou le lieu? Apportez des listes de personnes et ordonnez-nous d’entrer des personnes … Nous offrons aux gens l’alternative gratuite – pour ainsi dire – qui implique un revenu mais lorsque nous avons de la disponibilité. Cela est dit à la personne. Ce n’était pas si mal pour nous, nous sommes la seule province à être assise sur le banc des accusés. Cela me semble étrange. “

«Je dois coïncider avec la représentante Gabriela Neme (vous parrainer de échoué) dans déclarer l’inconstitutionnalité du programme, considérant qu’il ne prend toujours pas en charge le fait qu’il doit y avoir une cohérence nécessaire, aux fins proposées, pour adapter les revenus par des moyens efficaces à ces fins, dans des délais raisonnables et dans des conditions qui respectent les normes légales », indique le jugement signé par le juge Carbajal.

L’avocat Suizer a accusé il y a moins d’un mois le gouvernement de Formose de la tragédie de Mauro Ledesma, un jeune de 23 ans qui a été retrouvé dimanche 11 octobre par un groupe de pêcheurs sur la rivière Bermejo, la frontière naturelle entre les provinces de Formose et du Chaco. Le jeune homme, qui vivait dans la ville formosane d’El Colorado, avait demandé le 25 août d’être autorisé à rentrer chez lui et à retrouver sa femme et sa fille de 3 ans, qu’il n’avait pas revus depuis début janvier.

González a expliqué: «L’un des éléments permettant d’établir un revenu ordonné et administré pour la province est la véritable adresse de la personne. Et à nous dans le Registre National des Personnes (RENAPER), Mauro nous est apparu avec adresse à Cordoue. Je ne sais pas s’il est de Cordoue, mais il n’est pas de Formose. Il n’a pas non plus accompagné de documents prouvant qu’il vivait à Formose. De plus, toute sa famille vit au Chaco ».

Et dit: “Parmi nos priorités, il y a les gens de Formose qui veulent rentrer en raison de problèmes de santé ou parce qu’ils ont besoin de porter assistance à un parent, ainsi que les jeunes qui sont allés étudier dans d’autres provinces. L’ordre de priorité est le peuple de Formose et ensuite le reste ».

Le magistrat a déclaré le programme provincial inconstitutionnel

«Les quatre cas positifs à ce jour réaffirment l’énorme risque épidémiologique posé par l’entrée de personnes sur notre territoire, en provenance d’endroits à circulation virale communautaire. La complexité de cette situation est aggravée par le mécanisme d’entrée en justice, ordonné par le juge fédéral de substitution, puisque la masse des admissions ordonnées par elle, ainsi que l’urgence requise pour les compléter, mettent la capacité de la province à garantir le respect des protocoles de santé qui sauvegardent la vie et la santé de la population sous un stress maximal », A déclaré le ministre González lors de la conférence de presse.

Et il a poursuivi: «Nous sommes maintenant dans une situation qui devient beaucoup plus intéressante, car nous avons été informés d’une décision de la Cour supérieure de justice. Connaître l’histoire de cette personne n’est pas étrange. Il a toujours été candidat ici, il n’a jamais pu entrer nulle part, donc il cherche à faire la politique de l’exécutif à partir de la sphère judiciaire. C’est la réalité. Nous avons ce conflit. La Cour supérieure de justice nous ordonne de prendre soin des habitants de Formose. Il y a un conflit que la plus haute autorité judiciaire du pays devra régler ». Il a également déclaré que ses actions et celles des avocats tentent de «déstabiliser le système de santé» de Formose.

González a également fait valoir qu ‘«ayant tant de causes qui ont été résolues dans le cadre de la pandémie, il n’a jamais rien dit d’inconstitutionnalité. S’il est inconstitutionnel, il aurait dû dire au départ que c’est inconstitutionnel. Nous revenons à nouveau au problème que nous avons: les sautes émotionnelles de cette personne. La bipolarité juridique dans laquelle cette personne est insérée“.

Au début de la pandémie de Formose, il a lancé le programme de revenu ordonné et géré

«Si nous avons une faculté non déléguée assumée par la province des soins de santé, cela génère une politique parallèle. Si nous avons un revenu ordonné et géré, ce système parallèle est le programme de revenu désordonné et organisé. Maintenant ça devient hors de contrôle: il est soumis aux émotions – évidemment – avec les simbronazos que cette personne a eu », a déclaré le responsable.

Les autorités provinciales ont rapporté qu’au total, 188 personnes avaient reçu un diagnostic de coronavirus. 141 d’entre eux ont réussi à se rétablir et un est mort de la maladie.

«Le plus grand bien qui doit être protégé est toujours la vie, surtout en période de pandémie. En ce sens, rien ni personne ne peut être au-dessus de la vie des Formoseños et des Formoseñas», A terminé González.

