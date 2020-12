Le gouvernement définit la formule d’ajustement de la retraite

La commission du budget et des finances de la Chambre des députés a commencé à discuter de la nouvelle formule de retraite, qui a déjà été approuvée à moitié par le Sénat et qu’ils s’attendent à ce qu’il soit traité sur les lieux mardi prochain, le 29 décembre.

La commission a commencé par la présentation du ministre du Travail, Claudio Moroni, qui a souligné que cette formule «est un bon schéma pour proposer ce que nous avons fait pour proposer ce que nous allons faire. Nous supposons dans une situation d’urgence, et ce n’est pas un dispositif littéraire et moins maintenant. Nous sommes dans le pire moment de l’histoire de l’Argentine et peut-être du monde ».

Puis il a fait référence à cela 76% des bénéficiaires «ont battu l’inflation» au cours de cette année et ont souligné que 10% des hauts salaires consomment 23% des revenus. C’est un problème que nous devons continuer à évaluer ».

Concernant la norme en cours de discussion, Moroni a déclaré que la nouvelle formule «garantit que, en fonction de certaines variables, les actifs ne sont pas autorisés à baisser. Il établit un retour à la formule de 2008, qui est celle qui a montré que les actifs ne perdent pas ».

Enfin, il a mentionné qu ‘«aucune formule ne fonctionne dans le vide, mais dans le projet politico-économique et celui de ce gouvernement est un projet de développement dans lequel les salaires réels augmentent. Si les salaires augmentent, la façon dont les actifs de retraite croissent, c’est qu’ils accompagnent le sort des salaires », a déclaré le ministre. Et il a conclu que “le retraité n’a pas à se désengager ni de la croissance de l’économie ni du salaire réel”.

Pour sa part, Fernanda Raverta, chef des Anses, s’est exprimé depuis Rio Grande où se trouve le cabinet et a déclaré que la formule “garantit la recomposition” des pensions et des allocations.

(Maximiliano Luna)

“C’est une formule qui peut apporter certitude, tranquillité d’esprit et prévisibilité aux retraités, et offre une stratégie vertueuse car elle a déjà mis à jour les actifs entre 2008 et 2017. Vous n’avez pas à faire beaucoup de prévisions pour voir ce qui a fonctionné”, a ajouté Raverta.

De son côté, le secrétaire général de l’organisation, Santiago Fraschina, a souligné qu’avec la formule appliquée au kirchnérisme, la recomposition des actifs de retraite en termes réels était de près de 26%, tandis qu’avec la formule Macrismo – qui combinait l’IPC de 70% et la variation des salaires de 30%. – il y a eu une baisse de 19,5%. Si la formule 2017 avait été appliquée sur la période 2009-2017, les retraités auraient perdu du pouvoir d’achat », a-t-il analysé.

Au moment des questions, l’opposition a directement évoqué les questions techniques de la formule et les discussions internes du Front de tous. Le député radical de Together for Change, Alejandro Cacace, qui à plusieurs reprises a fait référence qu’avec la formule précédente que le parti au pouvoir avait présentée “Raverta avait anticipé qu’en mars l’augmentation serait de 11,8%”, puis a demandé à plusieurs reprises quelle est l’estimation avec cette nouvelle formule.

Les responsables de l’Anses, après avoir évité la question à plusieurs reprises, ont finalement souligné qu ‘«aujourd’hui, cela ne peut pas être calculé car nous n’avons que les données de Ripte fermées».

Mario Negri, titulaire de l’interbloc Ensemble pour le changement des députés

Une autre question frappante était en charge du député Mario Negri, également radical et chef de l’interbloc Juntos por el Cambio, qui s’est demandé si le vice-président Cristina Fernández de Kirchner il partageait la vision des responsables nationaux. Fraschina s’est chargée de lui répondre et a précisé que “évidemment nous partageons le vice-président, c’est pourquoi nous avons envoyé la formule qui a fait la joie des retraités lorsqu’elle était présidente”.

La commission réunie aujourd’hui est entrée dans une salle provisoire jusqu’à demain, date à laquelle le parti au pouvoir cherchera à ajouter des alliés et à obtenir un avis favorable afin que le 29 décembre, il puisse discuter et approuver la nouvelle formule de mobilité des retraites sur place.

Le formule

La norme en cours d’analyse comporte plusieurs modifications par rapport au projet initial issu du ministère de l’Économie. Le premier est que l’augmentation de 5% de décembre est devenue rémunératrice et ne sera pas décomptée de l’augmentation de mars.

Le deuxième changement concerne la périodicité des ajustements. Dans la formule initiale qui prévoyait une demi-sanction de la part des députés, il établissait que la mobilité était accordée tous les six mois, mais avec ces changements, les augmentations seraient appliquées sur une base trimestrielle. Cela aura pour effet qu’il y aura six mois d’augmentations imprévues.

Le troisième changement concerne la formule de mise à jour pour les retraites et les pensions. Dans le système original, il a été établi que 50% de la collecte et 50% de l’indice de variation des salaires étaient prélevés. Cependant, le Sénat a approuvé une nouvelle formule, qui établit que l’ajustement se fera par perception, par l’indice de Rémunération imposable moyenne des travailleurs stables (Ripte) réalisée par le ministère du Travail et par l’Indec Salary Index, qui prend également la variation du travail noir. En d’autres termes, avec ce changement, les chiffres de parité les plus élevés apparaissent dans ce trimestre.

J’ai continué à lire

Sancor Seguros investira 200 millions USD dans un accélérateur pour les PME engagées dans la nanotechnologie et la biotechnologie

Luis Secco: “Les dollars resteront la marchandise la plus rare dans l’économie argentine”