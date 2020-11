Dans l’image, l’ancien président colombien Álvaro Uribe Vélez. . / Giorgio Viera / Archives

Dans une interview avec la journaliste Silvia Román d’El Mundo, Espagne, L’ancien président colombien Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), enquêté pour corruption de témoins et fraude procédurale, a évoqué les élections présidentielles de 2022, la recrudescence de la violence dans le pays, la situation actuelle au Venezuela et la détérioration de son l’image publique, entre autres.

Les prochaines élections présidentielles

Le 11 octobre, dans la première déclaration publique de l’ancien président Uribe après avoir été libéré par le processus judiciaire en cours à son encontre, il a souligné une phrase qui résonnait dans le débat public du pays: “Soyez prudent avec le 22” . Eh bien, dans l’interview d’El Mundo, l’ex-président a affirmé qu’il l’avait dit en pensant à l’influence du Venezuela lors des prochaines élections présidentielles en Colombie.

Il y a un néocommunisme sournois qui ferait beaucoup de dégâts

«J’ai dit ‘attention à 22’ parce que le régime vénézuélien a de nombreux délégués en Colombie qui luttent pour prendre le pouvoir, ce qui causerait d’énormes dommages à notre démocratie et à nos possibilités économiques et sociales. Il y a un néo-communisme sournois qui ferait beaucoup de mal, et il y a d’autres libéraux au sens philosophique du mot qui sont très permissifs et permettent également le mal. Soyez prudent avec 22 », explique Álvaro Uribe Vélez.

La recrudescence de la violence

L’Institut d’études sur le développement et la paix (Indepaz) a documenté 74 massacres perpétrés au cours de l’année sur le territoire national, 39 de plus que ceux enregistrés l’année dernière par les Nations Unies (ONU), en plus du meurtre de 252 leaders sociaux. Concernant la soi-disant «nouvelle vague de violence», Álvaro Uribe Vélez a dénoncé comme coupable «l’impunité totale» après les accords de paix et les quelque «200 000 hectares de coca».

«Concernant les nouveaux groupes armés et leur renforcement, nous avons déjà mis en garde: l’accord apporterait une impunité totale qui générerait des violences. Cela doit être dit avec une totale clarté au monde: comment espérez-vous qu’il n’y ait pas de violence dans un pays qui compte encore environ 200 000 hectares de coca? Avec toute ma gratitude au président Duque, je suis clair sur ce qu’il ferait du gouvernement: Premièrement, il aurait accéléré la fumigation et paierait les paysans pour protéger la jungle.

Le gouvernement doit être plus visible à cet égard, car malheureusement ce discours a été repris par l’opposition

Malgré le fait que le président Iván Duque ait été élu candidat du Centre démocratique, dont le plus haut représentant est précisément Uribe, l’ancien président l’a interrogé en même temps qu’il a demandé un leadership plus fort. Il l’a également fait avec le ministre de la Défense, Carlos Holmes Trujillo.

«Le gouvernement doit faire preuve d’un leadership plus fort. Partout où un dirigeant social est assassiné, le ministre de l’Intérieur ou de la Défense devrait arriver immédiatement, manifester son rejet, organiser avec les forces armées la capture des responsables et offrir la récompense. Le gouvernement doit être plus visible à cet égard, car malheureusement l’opposition s’est emparée de ce discours. L’opposition qui a rendu cette violence possible avec cet accord d’impunité s’approprie désormais le discours de sécurité “, a déclaré Uribe Vélez.

La détérioration de votre image

Le 12 novembre, le cabinet Cifras y Conceptos a dévoilé son panel d’opinion, qui évalue ce que certains leaders d’opinion du pays pensent des enjeux politiques et qu’ils consultent pour information. Dans les résultats, il a été souligné que l’image positive de l’ancien président et ancien sénateur leader de l’Uribismo est tombée, puisque de sa première position en tant que figure influente dans le pays, il a passé le sixième, dépassé par des personnalités politiques telles que Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano, Iván Cepeda, Gustavo Perro et Roy Barreras.

Ils vont accuser le président qui a démantelé le paramilitarisme de complice des massacres paramilitaires

Concernant son image, l’ancien président Uribe a déclaré à El Mundo que «ma réputation a été injustement affectée et cela me fait mal. Un juge a voulu me blâmer pour deux massacres … S’il vous plait! Ils vont blâmer le président qui a démantelé les paramilitaires, qui a extradé 13 chefs paramilitaires, comme complice de massacres paramilitaires. C’est très injuste. Ils ont toujours joué le discrédit personnel. Ils ont réussi. Je l’accepte. Ma réputation est gravement endommagée. “

Selon l’ancien président, malgré la dégradation de sa réputation, avoir été laissé dans une liberté «précaire et transitoire» lui apporte de la joie:

«L’incarcération génère de la tristesse et une liberté précaire et transitoire génère de la joie. J’ai été emprisonné par un magistrat qui avait participé activement à un point central du processus avec les Farc dans le gouvernement de Santos, processus dont j’étais l’un des principaux opposants. Le public espagnol doit savoir qu’il y a 22 000 interceptions de mon téléphone et qu’il n’y a pas un seul mot de moi qui ait enfreint la loi ».

L’actualité du Venezuela

Le journaliste d’El Mundo qui l’a interviewé a demandé à Álvaro Uribe son opinion sur l’actualité au Venezuela: du dialogue proposé par le haut représentant pour les affaires étrangères de l’Union européenne, Josep Borrell, et des sanctions contre Caracas que Leopoldo López, opposant au Chavisme et aujourd’hui prisonnier politique en Espagne, a demandé. Sur les deux, il a dit qu’ils avaient été de peu d’utilité.

«Je respecte beaucoup Borrell, mais historiquement, la tentative de dialogue avec le Venezuela est inutile. Toutes les tentatives de dialogue au Venezuela ont été vaines. Regardez l’Église catholique, à quel point elle a insisté, et cela a été inutile », a déclaré Uribe, qui a également avoué qu’à un moment donné, il pensait que,« pour défendre la démocratie », les Forces armées du Venezuela retireraient leur soutien à Nicolás Maduro.

Concernant les sanctions demandées par Leopoldo López, l’ancien président a déclaré: “Les sanctions imposées jusqu’à présent ont-elles fonctionné? Un peu. Le régime vénézuélien semble stabilisé et l’a fait avec le peu de pétrole qui lui restait, avec l’or, les envois de fonds, le trafic de drogue et la répression. Le dialogue est-il utile? Ils ont essayé de nombreuses fois, mais ces régimes de l’histoire ont toujours montré que pour eux le dialogue est simplement un moyen de se renforcer ».