Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déjà vu la réouverture de son État menacée par une pandémie de coronavirus résurgente cet été, donc un récent tweet du gouverneur qui semblait indiquer qu’il pourrait être prêt à tout recommencer a alarmé les responsables locaux.

«Je m’inquiète de savoir jusqu’où il va», a déclaré le juge du comté de Bexar, Nelson Wolff, un démocrate, au Daily Beast. « Je vais devoir attendre et voir où il va. »

La dynamique n’est que la dernière des tensions en cours entre le gouverneur de l’État rouge et les dirigeants bleus locaux. Dans un tweet lundi, Abbott a vanté qu’il « avait déclaré le mois dernier que le Texas n’aurait plus de lock-out – malgré les demandes des maires et des juges de comté insistant sur » une telle décision.

«Depuis mes dernières commandes en juillet, les chiffres de Covid ont diminué, surtout les hospitalisations», a déclaré Abbott dans le tweet. «J’espère vous fournir des mises à jour la semaine prochaine sur les prochaines étapes.»

Le tweet du gouverneur est venu en réponse à un compte rendu intitulé «Deep in the Heart of Texas», qui a tweeté à Abbott que «ceux d’entre nous dans l’industrie de la restauration ont besoin de cette clarté dans notre avenir», après avoir pointé vers une vidéo du gouverneur de Floride Ron DeSantis disant plus tôt dans la journée « nous ne referons plus jamais aucun de ces verrouillages. »

Aucun autre détail n’a été donné par le gouverneur et un porte-parole d’Abbott n’a pas répondu aux demandes de commentaires pour plus d’informations.

Les enjeux pour Abbott sont élevés au Texas après que la réouverture de l’État a chaviré cet été et que les cas ont augmenté, frappant près de 10800 nouveaux cas quotidiens le 15 juillet, selon les données de l’État. Le même mois, certains dirigeants démocrates ont appelé le gouverneur à leur donner le pouvoir de faire des ordres locaux de maintien à la maison.

La situation de l’État s’est peut-être améliorée depuis, mais le Dr Peter Jay Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine, a déclaré que le Texas avait toujours «un niveau de transmission assez élevé».

« Je ne sais pas quels sont les objectifs en revenant », a déclaré Hotez. «Il n’ya pas de victoire ici. La qualité de vie est toujours très mauvaise dans les régions métropolitaines du Texas. »

Mercredi, le taux de positivité des tests de l’État était de 8,98%, selon les données de santé de l’État, tandis que les hospitalisations dans l’État étaient passées de près de 10900 le 22 juillet à 4075 au rapport de jeudi avec le nouveau nombre quotidien de cas à 3899. Et avec ces chiffres à l’esprit, la prochaine saison de la grippe est considérée comme un autre défi qui ne serait pas facilité si l’État rouvrait trop rapidement.

«Que ce soit au Texas ou non… Je ne comprends pas vraiment pourquoi nous envisagerions d’assouplir tout type de mesures de santé publique que nous avons en place, comme le masquage et la distanciation, et certaines zones à haut risque étant interdites, plus ou moins, jusqu’à ce que nous passions. au moins pendant la saison de la grippe », a déclaré le Dr Rodney E. Rohde, professeur et président du programme de science de laboratoire clinique à la Texas State University.

Le Texas vient de frapper 10 000 morts par COVID, et c’est «voler à l’aveugle»

Une poignée d’élus et d’experts en santé publique ont déclaré sans détour que ce n’était pas le moment pour le gouverneur de faire pression pour la réouverture, la possible réouverture des bars dans l’État étant une préoccupation majeure pour certains, comme le juge du comté de Dallas, Clay Jenkins.

«Si le gouverneur ouvre les barreaux ou rend le masquage permissif plutôt qu’une exigence, il gaspillera les gains pour lesquels nous avons travaillé si dur et la communauté a sacrifié si longtemps et nous serons de retour dans le désordre que nous étions dans un mois après l’Open Texas », a averti Jenkins, un démocrate.

La région de Houston en particulier a été durement touchée par le coronavirus, et dans le comté de Harris, le niveau de risque est toujours répertorié comme grave, ce qui signifie qu’il existe «un niveau sévère et incontrôlé de COVID-19», selon le site Web du comté. Comme The Daily Beast l’a déjà signalé en juillet, une augmentation du nombre de cas inondait le système de santé de la région alors que les appels à un verrouillage devenaient plus persistants.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, qui a appelé à la mi-juillet à une fermeture de deux semaines, a choisi le gouverneur à part dans un communiqué cette semaine au sujet de la gestion par le républicain de la pandémie, indiquant des résultats «désastreux» après la réouverture de l’État en mai. l’avenir.

« Et maintenant que les chiffres sont meilleurs qu’en avril, le gouverneur est sur le point de reprendre le même cap », a déclaré Turner, un démocrate. «C’est frustrant qu’il prenne des décisions qui nous impactent tous sans inclure les responsables locaux dans le processus. L’État est sur le point de répéter son erreur, s’attendant à un résultat différent. »

Après que le Texas a commencé à rouvrir en mai, la poussée de réouverture d’Abbott s’est effondrée fin juin alors que la situation du coronavirus de l’État s’aggravait et il a interrompu la réouverture de l’État en raison de préoccupations concernant les hospitalisations et les nouveaux cas. Dans les jours à venir, le républicain a également fermé des bars, limité la capacité des restaurants et pris un ordre exécutif masque à l’échelle de l’État pour «les comtés avec 20 cas de COVID-19 positifs ou plus», selon un communiqué du bureau du gouverneur du 2 juillet. Plus de 40 comtés sont exemptés de l’ordre, selon la Division du Texas de la gestion des urgences.

Lorsque les politiques et les comportements au Texas se sont assouplis début mai, ce qui a conduit à «une augmentation alarmante des cas et des hospitalisations», dans certains endroits le mois suivant, Lauren Ancel Meyers, directrice de l’Université du Texas au consortium de modélisation Austin COVID-19, dit The Daily Beast. Les politiques plus strictes et le changement de comportement qui en résultent ont ensuite ralenti la transmission du virus, a déclaré Meyers.

« Plus nous nous accrochons au comportement de précaution et aux politiques, plus nous verrons de cas et les hospitalisations continueront de baisser », a déclaré Meyers. «Il est raisonnable d’envisager des changements de politique qui pourraient apporter un certain soulagement économique et social, cependant, seulement s’ils sont faits avec une extrême prudence et un message vraiment fort autour de la responsabilité que nous avons tous de prendre des précautions lorsque nous sortons en public, de ne pas y aller. en public si nous ou quiconque dans notre ménage a le moindre symptôme de COVID. »

Alors que certains responsables locaux étaient clairement troublés par ce qui pourrait venir du bureau d’Abbott la semaine prochaine, le juge D.J. du comté de Deaf Smith. Wagner a accueilli favorablement l’idée d’assouplir les restrictions à l’échelle de l’État.

«Oh absolument», dit le républicain. «Ouais, nous devons continuer la vie.»

Ce n’était pas un sentiment partagé à la frontière entre le Texas et le Mexique par le juge du comté de Maverick, David Saucedo. Le démocrate local a averti qu’il ne pensait pas que «nous sommes encore sortis du bois», et a déploré que les chiffres dans les communautés frontalières soient «assez élevés».

« Dans ma communauté, je constate que nous sommes toujours un hotspot », a déclaré Saucedo. «… Après chaque jour férié, nous avons constaté une augmentation des cas d’augmentation et nous ne voulons plus entrer dans cette zone de danger.»

