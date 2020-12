Le gouvernement cubain et les artistes ont persisté vendredi dans les divergences qui ont conduit à la rupture du dialogue entamé il y a une semaine après une mobilisation historique.

Le ministère de la Culture (Mincult) est “intéressé à discuter avec la plupart des personnes (artistes) restées en périphérie du ministère” le jour de la mobilisation, mais “nous n’allons pas donner une légitimité à ceux qui veulent nuire à ce pays” Son vice-ministre, Fernando Rojas, a déclaré lors d’une conférence de presse.

“Nous ne démissionnerons que de ceux qui sont incorrigiblement réactionnaires”, at-il ajouté, citant une phrase d’un discours célèbre de Fidel Castro en 1961.

Dans un communiqué rendu public dans la matinée, le Mincult a annoncé son refus de discuter de la liberté d’expression “avec des personnes qui ont des contacts directs et reçoivent des financements, un soutien logistique et un soutien de propagande du gouvernement américain et de ses responsables”.

“Avec les mercenaires, nous ne nous comprenons pas”, a déclaré le ministère dans le texte, faisant appel à la formule utilisée par les autorités communistes pour discréditer les dissidents en tant qu’agents de Washington.

Mais “les opportunités de dialogue” restent ouvertes “avec ceux” qui n’ont pas compromis leur travail avec les ennemis de la nation cubaine “, a-t-il ajouté.

– “Intolérance générale” –

Dans un communiqué publié sur Facebook, le groupe d’artistes réclame «le droit d’avoir des droits», et s’engage «dans un dialogue de réconciliation qui puisse régler nos différends».

Cependant, il a souligné que la “première condition” pour poursuivre le dialogue est “la nécessaire reconnaissance du droit à la liberté politique”.

“C’est devenu un acte d’intolérance générale, de savoir qui est le plus fort et qui a le plus de pouvoir”, a déclaré le cinéaste Juan Pin Vilar, membre du groupe de négociation des artistes, dans des déclarations à l’.. «De cette façon, vous n’irez nulle part», dit-il.

Poursuivre le dialogue cette semaine a été l’un des principaux accords conclus dans la nuit du 27 novembre, à l’issue d’une rare manifestation de quelque 300 artistes devant le siège du ministère de la Culture qui a duré 15 heures.

À Cuba, l’autorisation de manifester n’est délivrée que dans des circonstances exceptionnelles. Lorsque des voix critiques annoncent leur intention de se réunir publiquement, un déploiement policier majeur décourage toute réunion.

– “Un ultimatum absurde” –

Mais cette fois, les artistes se sont rencontrés spontanément, au travers d’appels diffusés sur les réseaux sociaux, sur une île où l’internet mobile est arrivé fin 2018.

Étonnamment, le Mincult a accepté de recevoir une représentation de 30 manifestants, dont les principales revendications étaient la liberté de création et d’expression, le droit à la dissidence et la fin de la répression et du harcèlement contre les artistes indépendants.

Cependant, le lendemain, le gouvernement a haussé le ton, dénonçant un complot des États-Unis.

Dans le communiqué, le ministère affirme avoir reçu jeudi “un mail insolent, où le groupe qui s’est imposé comme la voix de tous, entend imposer, unilatéralement, qui, avec qui et pour quoi ils accepteront de dialoguer”.

Rojas l’a appelé “un ultimatum absurde et inacceptable”.

Le groupe demande également la participation à la table de dialogue du président Miguel Díaz-Canel et des représentants des ministères de la justice et de l’intérieur.

Sa liste des participants, reproduite par le portfolio, comprend l’artiste Luis Manuel Otero Alcántara, leader du soi-disant Mouvement San Isidro (MSI), dont 14 membres se sont barricadés pendant 10 jours dans une maison de La Havane, certains d’entre eux en grève la faim, qui a été attaquée par la police, a déclenché la manifestation devant le ministère de la Culture.

– “27N” –

Désormais rassemblés sous l’emblème «27N» (27 novembre), les artistes ont dénoncé ce vendredi, avant même l’annonce officielle, le changement radical des autorités et la «campagne de diffamation» à leur encontre ces derniers jours.

Certains membres de la trentaine ont déclaré qu’une forte présence policière les avait empêchés de quitter leur domicile et qu’ils avaient reçu des menaces par téléphone.

Toute la semaine, les médias d’Etat ont largement démantelé ce qu’ils appellent «la farce de San Isidro», multipliant les reportages sur des actions de déstabilisation présumées financées par les États-Unis, comme le déraillement d’un train de marchandises en mai 2019.

Samedi, le ministère des Affaires étrangères a convoqué le chargé d’affaires américain, Timothy Zúñiga-Brown, qu’il a accusé d’ingérence “flagrante et provocante”.

Les tensions diplomatiques entre les deux pays sont vives depuis l’arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, qui a renforcé les sanctions pour intensifier l’embargo en vigueur depuis 1962.

