. / EPA / DAN HIMBRECHTS / Archives

Budapest, 21 janvier . .- Le gouvernement hongrois a confirmé jeudi l’autorisation par ses autorités sanitaires du vaccin russe contre le covid Spoutnik V et l’AstraZeneca anglo-suédois.

“La semaine dernière, les deux vaccins ont reçu une autorisation provisoire”, a expliqué le ministre de l’Intérieur, Gergely Gulyás, lors d’une conférence de presse télématique, qui a laissé entendre que son gouvernement reproche aux institutions communautaires de ne pas pouvoir commencer la vaccination avec AstraZeneca, car n’a pas encore reçu le feu vert au niveau européen.

“Il faut accélérer les autorisations, car il s’agit de vies. L’autorisation d’AstraZeneca n’est pas encore arrivée dans l’Union européenne (UE)”, a déclaré le ministre, qui a annoncé que dès l’arrivée du médicament, les autorités hongroises commenceront son utilisation.

On s’attend à ce que l’UE autorise le vaccin anglo-suédois la semaine prochaine et qu’à partir de février, elle commence à analyser l’autorisation du vaccin russe.

En ce sens, Gulyás a annoncé que le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, informera demain l’exécutif de ses négociations à Moscou sur l’éventuel rachat de Spoutnik V.

Le gouvernement hongrois est en négociations avec les producteurs de médicaments dans un certain nombre de pays pour acheter davantage de vaccins en grandes quantités, car il estime que l’approvisionnement de l’UE est trop lent.

Le pays d’Europe centrale, qui compte 9,7 millions d’habitants, a commandé par l’intermédiaire de la Commission européenne (CE) quelque 18 millions de doses, suffisamment pour vacciner environ 8,8 millions de personnes.

Jusqu’à présent, près de 2 millions de personnes se sont inscrites en Hongrie pour être vaccinées contre le coronavirus.

Faisant allusion à la “lenteur” de l’Agence européenne des médicaments (EMA), le gouvernement hongrois a annoncé il y a quelques jours l’achat de “millions” d’unités du vaccin chinois SinoPharm.

“S’il reçoit une autorisation (des autorités sanitaires hongroises) dans quelques semaines, il pourrait atteindre un million”, a déclaré Gulyás, soulignant que les autorités n’utiliseront que des médicaments sûrs et efficaces.

Selon une enquête récente, publiée par le portail économique Napi.hu, seulement 1% des Hongrois seraient vaccinés avec le médicament chinois, 2% avec le russe et 4% avec l’AstraZeneca, contre 46%. qui fait confiance au vaccin Pfizer / BioNTech.

À ce jour, la Hongrie a immunisé environ 130 000 personnes avec les vaccins BioNTech / Pfizer et Moderna, dont plus de 120 000 médecins, infirmières et agents de santé.