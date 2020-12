Le président Duque a interagi avec les habitants de Cúcuta. Photo: Présidence de la République.

La relance économique en Colombie a entraîné un ensemble de mesures pour soutenir la population qui travaille dans le secteur informel et qui a été gravement affectée par la pandémie. C’est pourquoi le président Iván Duque et la vice-présidente Marta Lucía Ramírez ont donné le feu vert au plan pilote pour réactiver progressivement ce secteur à travers le fourniture d’éléments de travail et biosécurité, bancarisation, entraînement Oui accompagnement productif. La ville de Cúcuta a été la première à en bénéficier, car elle présente les taux d’informalité les plus élevés du pays. L’objectif du gouvernement est de développer cette stratégie dans neuf autres villes pour impactent 40000 micro-entreprises dans la première étape.

Au cours de la cérémonie de lancement, le président Iván Duque a assuré que la formalisation du travail est une tâche qui prend du temps et qu’à Cúcuta, il cherche à servir 5700 marchands saisonniers. En outre, il a souligné que ces mesures leur permettront de bénéficier des avantages que le gouvernement offre aux micro, petites et moyennes entreprises.

La vice-présidente Marta Lucía Martínez a affirmé que l’initiative de ce gouvernement “de légalité, d’entrepreneuriat et d’équité” espère que 47% des Colombiens qui travaillent et génèrent leurs moyens de subsistance de manière informelle peuvent être liés à de nouvelles stratégies pour augmenter leurs revenus. Elle a également insisté sur le fait que les efforts de réactivation des activités industrielles et formelles sont également répliqués afin que ce secteur bénéficie de nouvelles conditions d’exploitation et d’une plus grande rentabilité garantie.

Le programme, défini comme un laboratoire social pour l’inclusion productive des commerçants informels, sera étendu à neuf autres villes du pays: Barranquilla, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Montería et Carthagène. Pour le vice-président, l’attrait pour les micro-entreprises est la formation offerte afin qu’elles puissent tenir des comptes et améliorer leurs marges bénéficiaires. Il a également assuré qu’ils disposeront des conditions nécessaires pour pouvoir vendre leurs produits dans des conditions plus favorables.

De plus, la livraison de kits bancaires a été effectuée qui permettra aux travailleurs accéder aux crédits et digitaliser la commercialisation de vos produits, entre autres avantages. Le programme ‘Yo me bankizo’ facilitera inclusion financière et accès au système pour 200 micro-entreprises à Cúcuta. Le vice-ministre a également déclaré que le gouvernement est en train de créer des associations qui lui permettent d’unir les commerçants informels afin qu’ils soient liés à «l’économie pour le peuple» et soient protégés «au sein d’un grand parapluie» de profits.

Dans Cúcuta, l’une des villes avec les taux d’informalité les plus élevés, 71,5% Selon DANE, le gouvernement national espère se diriger vers 5700 micro-entreprises: 2100 d’ici 2021 et 3600 d’ici 2022. Parmi les bénéficiaires figurent des vendeurs fixes de centre-ville; micro-entreprises de articles ménagers, nourriture, jouets, vêtements et décoration; vendeurs informels de pboucles de marché mobiles ou itinérantes Oui petites entreprises avec ou sans établissements comme les coiffeurs et les magasins.

Il y aura quatre coopératives qui permettront la formalisation dans la ville. Le premier rassemble le précédent Association des vendeurs informels du marché libre de Cúcuta, où se trouvent 120 micro-entreprises et 180 autres qui opèrent dans cinq quartiers de Cúcuta. Cette première association permettra le démarrage du laboratoire social développé par le gouvernement à travers la Vice-Présidence de la République, le Ministère du Travail, le Ministère du Commerce, la DANE, la DAPRE (Direction Administrative de la Présidence de la République), SENA, Confecámaras, le Département de la prospérité sociale et la Minuto De Dios Corporation.

Selon les données de la Présidence de la République, Il y a environ 925000 micro-entreprises dans les villes prioritaires, dont 14% sont mobiles et 34% opèrent à domicile. Dans cette première phase au niveau national, 4 000 en bénéficieront. Le vice-président a également expliqué que cette opportunité améliorer l’utilisation de l’espace public dans le cadre des plans d’aménagement du territoire.