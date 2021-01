La mesure régnera à partir de ce mercredi (Photo: Julián Álvarez)

Le gouvernement a ordonné une restriction, à partir de ce mercredi, du nombre de vols internationaux pour des raisons de santé. Les compagnies aériennes qui opèrent à destination et en provenance des États-Unis, du Mexique et de l’Europe devront modifier leurs horaires réguliers et réduire de 30% les vols hebdomadaires vers ces destinations. Pendant ce temps, les entreprises qui opèrent à destination et en provenance du Brésil devront réduire de moitié leur nombre de vols hebdomadaires.

Cette mesure affectera les passagers avec des billets déjà émis qui avaient des voyages de vacances ou d’affaires programmés dans ces pays. Ce mardi, les compagnies aériennes ont reçu notification officielle de l’ANAC (Administration nationale de l’aviation civile) pour commencer à mettre en œuvre les réductions de fréquence des vols à partir de demain.

L’agence s’est ainsi conformée à la demande qu’elle avait reçue du ministère de la Santé. Le portefeuille qui mène Ginés González García Il avait cherché à imposer ces restrictions depuis décembre, mais l’ANAC et Transporte ont réussi à retarder leur application jusqu’à cette semaine, lorsque la Casa Rosada a ordonné sa mise en œuvre.

La semaine prochaine, le ministère de la Santé prévoit de demander aux autorités sanitaires brésiliennes d’évaluer la possibilité d’accélérer la livraison du résultat des tests PCR en moins de 72 heures aux Argentins qui visitent leur territoire, afin de réévaluer la proportion de la réduction de le nombre de vols,

Il est également précisé qu’il y aura un examen périodique de la situation épidémiologique, en vue de rétablir les revenus le plus rapidement possible.

