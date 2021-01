La Haye, 15 janvier 2021 (.) – Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé vendredi la démission de son gouvernement, secoué par un scandale dans lequel des milliers de familles ont été accusées à tort de fraude aux prestations sociales. “L’Etat par la loi, il doit protéger ses citoyens du gouvernement tout-puissant, et ici cela a lamentablement échoué », a déclaré Rutte lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’il avait soumis la démission de son cabinet au roi William Alexander, deux mois à peine avant les élections législatives. et au milieu de la crise sanitaire. “Nous sommes tous d’accord: lorsque tout le système échoue, seule la responsabilité conjointe peut être assumée.” Des milliers de familles ont été accusées à tort de fraude aux prestations sociales, contraintes de les restituer, ce qui a plongé beaucoup d’entre eux ont de graves problèmes financiers. Certains ménages ont été ciblés par l’administration en raison de leur origine ethnique, en raison de leur double nationalité. Une enquête parlementaire publiée en décembre a révélé que les agents des impôts ont mis fin aux prestations de milliers de familles, accusées à tort de fraude en 2013. et 2019, et les a forcés à les restituer rétroactivement. Dans certains cas, il s’élevait à des dizaines de milliers d’euros. De hauts responsables politiques, dont plusieurs ministres, sont accusés d’avoir préféré fermer les yeux sur ces dysfonctionnements dont ils avaient connaissance. La démission du gouvernement intervient deux mois avant la les élections législatives, prévues le 17 mars, et en pleine crise sanitaire, qui a contraint le pays à imposer les restrictions les plus strictes depuis le début de la pandémie. Le système politique néerlandais permet l’existence d’un «gouvernement démissionnaire» , qui peut s’occuper des affaires courantes en attendant la formation d’un nouveau gouvernement ou de nouvelles élections. – “Distinction ethnique” – La pression contre le gouvernement s’est intensifiée jeudi à la suite de la démission du chef du Parti travailliste néerlandais (PvdA) d’opposition, Lodewijk Asscher, ministre des Affaires sociales de 2012 à 2017, dans la précédente coalition gouvernementale de Rutte Mardi, l’avocat des victimes Vasco Groeneveld a intenté une action en justice contre trois ministres en exercice et deux anciens ministres, dont Asscher. Plusieurs parents impliqués ont publié lundi une vidéo exhortant le gouvernement à démissionner. Les impôts avaient conduit à une “distinction ethnique” de quelque 11 000 personnes sur la base de leur double nationalité, y compris certaines de celles concernées par le cas des allocations familiales. En décembre, le gouvernement néerlandais a déclaré vouloir payer dans les quatre prochains mois au moins 30 000 euros (35 000 dollars) à chaque parent impliqué, mais cela n’a pas suffi à désamorcer le scandale. Rutte a dirigé trois gouvernements de coalition Depuis 2010. En 2017, son parti a devancé la formation du député d’extrême droite Geert Wilders. Selon les derniers sondages, la formation libérale-conservatrice (VVD) de Rutte pourrait à nouveau diriger les élections législatives, renforcée par sa direction. de la pandémie.dk-smt-amo / lch / es / me