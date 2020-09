MADRID, 12 sept. (EUROPA PRESS) –

La ministre de la Justice du Pérou, Ana Neyra, a annoncé ce samedi que le Conseil des ministres avait approuvé de présenter une demande de pouvoirs avec mesure de précaution devant la Cour constitutionnelle pour déterminer comment le processus de motion de censure approuvé au Congrès devrait être interprété pour incapacité morale due à la corruption contre le président du pays, Martín Vizcarra.

Neyra a expliqué que le gouvernement considère que ce chiffre a l’intention d’être imputé par le Parlement « d’une manière erronée et inconstitutionnelle ». « La manière dont le Congrès interprète la Constitution n’est pas compatible avec le système gouvernemental, elle affecte les pouvoirs exécutifs et sape l’ordre constitutionnel », a-t-il ajouté, selon la radio péruvienne RPP.

Le ministre a indiqué qu’ils demanderont que tant que la Cour constitutionnelle n’aura pas résolu le procès, « il n’est pas possible de faire avancer le traitement » de la motion de censure ou, comme on l’appelle dans la loi péruvienne, de la vacance pour cause de handicap.

Le Parlement a approuvé ce vendredi l’appel à la motion de censure et a spécifiquement convoqué une session pour voter vendredi prochain, le 18 septembre.

Neyra a également remis en question le fait que le Parlement interprète la cause de la vacance due à l’incapacité morale « uniquement avec la force des votes », ce qu’il a qualifié d ‘ »irresponsable », principalement en raison de la crise que traverse le pays en raison de la pandémie actuelle. En ce sens, il s’interroge sur un «usage politique» de certains parlementaires qui tentent «une possibilité d’entrer au gouvernement sans avoir été élu».

Concernant les audios qui compromettent le président pour corruption présumée et qui ont conduit à l’approbation de la motion de censure, Neyra a affirmé que le gouvernement considère qu ‘ »il n’y a pas d’éléments générant une vacance illicite ou une cause de vacance due à une incapacité morale » . Cependant, et malgré les divergences qui peuvent exister, il a montré la volonté du gouvernement de faire enquêter et clarifier ces faits.

«Ce qui devrait être clair, c’est qu’en ce moment on fait un usage politique de certains audios qui ont été mis au Congrès sans aucune vérification, qu’un président de la Commission de contrôle a dénoncé sans aucun contexte (…). Ils n’ont pas été vérifiés, ils ne sont pas audités et la personne qui les aurait consignés hier a dit qu’il ne l’avait pas fait », a fait valoir Neyra.

Le membre du Congrès Edgar Alarcón a présenté ce jeudi devant la Plénière du Congrès péruvien des audios dans lesquels la voix du président est entendue coordonnant une réponse sur le cas de Richard Cisneros, connu sous le nom de Richard Swing, enquêté par le parquet et le Congrès pour des contrats présumés irrégulier avec le ministère de la Culture.