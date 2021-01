. / EPA / JOSE SENA GOULAO / Archives

Lisbonne, 18 janvier . .- Le gouvernement portugais se réunit ce lundi de manière extraordinaire pour ajuster l’enfermement qui a commencé vendredi dernier et dont le succès fait douter, après des images qui montrent que beaucoup se sont produites ce week-end Portugais dans la rue.

La réunion sera télématique, des sources officielles ont confirmé à Efe, et il est prévu que l’exécutif ajuste les mesures déjà en vigueur, comme la possibilité de vendre des cafés aux portes des établissements, voire de nouvelles restrictions.

L’enfermement qui a commencé vendredi dernier et devrait durer un mois est similaire à celui connu en mars de l’année dernière – avec la principale différence qu’il maintient les écoles ouvertes – et cherche à apaiser la troisième vague de covid, qui a battu un record de décès et infections dans le pays.

Avec dix millions d’habitants, le Portugal maintient depuis plus d’une semaine des records quotidiens de décès qui dépassent la centaine (le maximum a été atteint samedi, 166 décès) et plus de 10 000 cas.

Les hôpitaux sont à la limite, avec des maximums jamais vus dans les vagues précédentes du covid (il y a actuellement 4 889 hospitalisés, 647 en USI), et la ministre de la Santé, Marta Temido, a admis qu’ils atteignaient la limite.

“Il y a une limite et nous atteignons presque cette limite”, a déclaré la ministre ce dimanche après avoir visité un hôpital, d’où elle a demandé “avec véhémence” aux Portugais de rester chez eux pour aider la santé publique, qui est “dans une situation” extrême, en surmenage “.

L’appel a été rejoint aux portes d’un autre hôpital par le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, qui a déclaré que les citoyens doivent comprendre que «fermer c’est fermer, confiner c’est confiner, ce n’est pas confiner plus ou moins, ce n’est pas faire semblant que il n’est pas non plus confiné «ni« utiliser toutes les exceptions »ou« promener le chien trois ou quatre fois par jour ».

“Soit la société comprend (la gravité de la situation), soit les politiciens comprennent qu’il faut aller plus loin”, a-t-il déclaré.

Depuis le début de la pandémie, le Portugal a ajouté 8 861 décès et 549 801 cas de coronavirus.