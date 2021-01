L’avion Aerolineas Argentinas est parti avec 20 personnes à bord, dont des membres d’équipage, des techniciens et du personnel cargo

L’avion qui amènera en Argentine la deuxième dose du Spoutnik V Il est parti hier soir, après 21 heures, pour Moscou. Le retour à l’aéroport international d’Ezeiza est prévu demain à midi, lorsque le gouvernement lancera la continuité du plan de vaccination contre le COVID-19. Il s’agit de 300 mille vaccins qui seront utilisés pour compléter la vaccination de ceux qui ont déjà appliqué la première dose. En tout état de cause, selon un rapport publié par Nomivac (Registre Fédéral de Vaccination Nominalisé), 138 218 personnes ont été vaccinées à ce jour dans 477 villes à travers le pays, toutes des personnels de santé. Buenos Aires est la province avec le plus grand nombre de vaccinés, avec un total de 46 670 personnes, suivie de Córdoba (14 123), de Santa Fe (8 582) et de la ville de Buenos Aires (7 950).

Après 16 heures aller simple, l’avion Aerolineas Argentina arrivera en Russie ce vendredi après-midi. Ensuite, entre quatre et cinq heures seront allouées pour le chargement du Spoutnik V et les procédures douanières. Enfin, le vol retour est estimé à 18 heures, il touchera donc le sol argentin samedi vers midi. A partir de ce moment, une opération de distribution similaire à celle conçue pour la première dose sera réalisée.

Les 300 000 vaccins arrivés le jour de Noël ont été stockés dans une propriété appartenant à la société Andreani et ils ont juste commencé à être appliqués le mardi 29 de ce mois. De ce lot, la province de Buenos Aires a reçu 123 000 doses; Santa Fe, 24 100; la ville autonome de Buenos Aires, 23 100; Cordoue, 21 900; Tucumán, 11 500; Mendoza, 11 100; Entre Ríos, 10 100; Saut, 8 300; Chaco, 7 700; Corrientes, 6 700; Santiago del Estero, 5 900; Missions, 5 200; San Juan, 4 700; Jujuy, 4 600; Rio Negro, 4 400; Neuquén, 3 600; Formosa, 3 400; Saint-Louis, 3 300; Chubut, 3 000; Catamarca, 2 800; La Rioja, 2 600; Santa Cruz, 2 400; La Pampa, 2300 et Tierra del Fuego, 1300.

Le premier lot de Spoutnik V est arrivé dans le pays le jour de Noël et a commencé à être appliqué le 29 décembre (. / Juan Ignacio Roncoroni)

Si l’accord avec les autorités russes est respecté, avant la fin du mois de janvier, 5 millions de doses de Spoutnik V arriveraient. “Fin janvier, nous avons 4 millions de la première dose et 1 million de la deuxième dose”, a précisé le président. Alberto Fernandez lors du dernier entretien accordé en 2020.

La première étape du plan de vaccination se terminerait vers la fin du mois de février. À ce moment-là, près de 20 millions de doses auraient dû arriver pour vacciner 10 millions d’Argentins. Pour cela, au moins 20 vols aériens sont nécessaires, bien que le chiffre dépendra de la disponibilité définitive de toutes ces doses.

L’arrivée de la deuxième cargaison intervient dans le contexte d’une récente polémique avec le secrétaire à l’accès à la santé, Carla Vizzotti. «La décision la plus importante en matière de santé que nous devons prendre en considération est de savoir si nous voulons que 10 millions de personnes soient vaccinées d’ici mars avec deux doses ou si nous préférons avoir 20 millions de personnes avec une seule. Dans ce contexte de pandémie, il est très logique de penser que plus de personnes peuvent être vaccinées avec la première dose et reporter la seconde jusqu’à ce que l’épidémie soit maîtrisée », avait souligné le responsable dans un rapport. Cependant, après avoir recueilli les critiques des experts, Alberto Fernández lui-même a exclu cette possibilité.

Enfin, Vizzotti a reculé et s’est rétracté sur les réseaux sociaux: «Le vaccin Spoutnik V est le seul dont le schéma de vaccination se compose de deux volets, d’une part, le volet Ad26, et après un intervalle minimum de 21 jours, le second composant Ad5. L’Argentine prévoit de les administrer selon cette indication ».

Vizzotti a reculé et a confirmé que le gouvernement suivrait le plan de vaccination initial

«Dans les prochains jours, comme prévu, 300 000 doses du deuxième volet arriveront, pour compléter les calendriers de vaccination qui ont commencé. Ensuite, le calendrier de livraison se poursuivra jusqu’à ce que 100% des doses acquises des deux composants soient terminées, comme indiqué », a-t-il conclu.

Il était difficile pour le président de croire que Vizzotti avait suggéré une telle stratégie. Cependant, le secrétaire à l’accès à la santé a le crédit ouvert et ils apprécient de nombreuses actions positives qu’il a accumulées tout au long de la gestion de la pandémie. Au lieu de cela, le ministre Ginés González García, bien qu’il soit un ami d’Alberto Fernández, Il a déjà commis toutes les erreurs nécessaires pour sceller son avenir au Cabinet national.

En dépit d’être un ami du président, le gouvernement considère que Ginés González García a déjà commis trop d’erreurs

Son usure politique a été déclenchée par une succession malheureuse de déclarations publiques et s’est accélérée dans les dernières heures lorsqu’il a participé à une opération de presse officielle montée pour relativiser les déclarations de Vizzoti sur l’option d’inoculer 20 millions d’Argentins avec la première dose de Spoutnik V. Dans ce contexte, le Président attend son opportunité d’annoncer le remplacement dans le portefeuille de la Santé: le Ministère serait dirigé par l’actuel Secrétaire de l’Accès à la Santé.

Le coronavirus en chiffres

10 mois et une semaine après le premier décès dans le pays dû au coronavirus, le 7 mars de l’année dernière, l’Argentine a dépassé les 45000 décès dus au COVID-19. Au cours des dernières 24 heures, le ministère de la Santé de la Nation a rapporté 142 décès pour la maladie et donc les victimes de la maladie ont totalisé 45.125. Il était donc situé dans la position 13e en nombre absolu de décès dus au virus dans le monde. Parmi les pays de la région, Seuls le Brésil, le Mexique et la Colombie dépassent ce chiffre, cette dernière ayant une population similaire en nombre.

Les cas positifs de COVID-19 détectés dans notre pays, quant à eux, totalisent 1 770 715 dont 1 549 490 ont été récupérés. Actuellement, 176 100 personnes développent activement la maladie.

J’ai continué à lire

L’Argentine a dépassé 45000 décès dus au coronavirus et est le 13e pays au monde à atteindre ce chiffre

L’avion Aerolineas Argentinas qui apportera la deuxième dose du vaccin Spoutnik V a décollé pour Moscou