Envoi de vaccin Sputnik V

Le premier envoi avec 300 mille doses du vaccin russe Spoutnik V a atterri ce matin à Buenos Aires et le gouvernement lancera une opération de communication pour montrer une victoire politique après tant de rebondissements. Les vaccins ne resteront pas à l’aéroport d’Ezeiza comme initialement prévu. Le ministère de la Santé a embauché l’entreprise Andreani, qui disposera de camions frigorifiques pour transporter toute la cargaison vers un entrepôt, comme il l’a appris Infobae de sources officielles.

Le vol pour Moscou n’était que le premier. Aerolineas Argentinas prépare déjà une opération spéciale tout au long de l’été. Si le contrat signé avec le Fonds russe pour les investissements directs (FRID) est respecté, L’Argentine devrait recevoir 10 millions de vaccins, soit 20 millions de doses. “Nous pourrons compter sur les doses pour vacciner 10 millions d’Argentins entre janvier et février”, avait déclaré le président Alberto Fernández lors de la conférence de presse du 10 décembre.

Si l’objectif de commencer à vacciner avant la fin de l’année sera enfin atteint, le gouvernement reste prudent sur ce qui s’en vient. “Tout dépend de la capacité de production», Répètent les responsables sur la quantité de vaccins que notre pays recevra dans les mois à venir. Le prochain vol n’aurait lieu que dans trois semaines.

Pour transporter 20 millions de doses, au moins 20 vols seront nécessaires en moins de deux mois. Le président d’Aerolineas, Pablo Ceriani, a confirmé à Infobae que chaque avion pouvait stocker jusqu’à 1 million de doses.

Pablo Ceriani est le président d’Aerolineas. REUTERS / Agustin Marcarian

– Combien de doses peuvent-ils transporter dans chaque avion?

– Entre 800 mille et 1 million, tout dépend de la façon dont on peut les accueillir. Nous en mettons maintenant 300 000 dans la cave et peut-être le double. Le reste irait dans la cabine. Nous devons bien faire les calculs. Cela dépend aussi des dimensions des boîtes (appelées Thermo Box) que nous pouvons obtenir. Il faut tenir compte du fait que les vaccins seront livrés dans différentes parties du monde. Selon la destination, il existe différents transitaires (transitaire). Ils sont chargés de trouver le fournisseur de la Thermo Box. Sur le vol de Moscou, nous travaillons avec DHL. La charge a été divisée en 56 cartons et 8 palettes.

Les vaccins pour l’Argentine sont produits en Corée du Sud et en Inde, la plupart des vols seront donc à destination de ces deux pays. Cependant, une autre livraison à Moscou n’est pas exclue. “Les plus grosses livraisons proviendront de l’Inde et de la Corée”Prédit Ceriani.

Le vaccin pourrait également être produit dans notre pays. Les Russes tentent depuis longtemps de conclure un accord avec un laboratoire local, comme il l’avait révélé Infobae et hier le PDG du Fonds russe, Kirill Dmitrev, a confirmé dans une interview par Zoom à laquelle ce média a participé.

La semaine dernière, dans une interview accordée à la chaîne RT en espagnol, la vice-ministre de la Santé Carla Vizzotti avait déjà anticipé que la production pour notre pays se déroulerait en dehors de la Russie: «Tous les laboratoires passent des accords de production à grande échelle. La Russie a conclu des accords avec quatre usines en Russie, en Inde et en Corée du Sud. Et ils ont eu des contacts en Argentine avec des particuliers ».

Pouvez-vous effectuer 20 vols en deux mois? Infobae a demandé hier à Ceriani.

– Oui bien sûr, nous avons effectué 42 vols vers la Chine en trois mois. Avec nos opérations normales, nous effectuons 30 vols mensuels vers Madrid et Miami. Avec la pandémie, tous les marchés européens sont fermés, nous avons donc des avions disponibles. Nous utiliserons toujours l’Airbus 330-200. Nous avons dix de ces avions. Si nous en attribuons la moitié, nous pouvons effectuer de nombreux vols.

Sur le vol à destination de Moscou, deux équipages de compagnies aériennes et plusieurs responsables se sont rendus pour superviser chaque détail. Ceriani est resté à Buenos Aires mais suivi minute par minute via WhatsApp. Il n’a jamais imaginé une telle responsabilité. “Ce n’est pas dans mes rêves les plus fous que j’aurais imaginé participer à cette opération historique”, a déclaré le responsable dans une interview avec le journaliste Facundo Pastor sur A24.

L’équipage qui a voyagé de Buenos Aires a été rejoint par huit passagers à l’aéroport de Moscou: la vice-ministre de la Santé Carla Vizzotti, la conseillère présidentielle Cecilia Nicolini, quatre techniciens de l’ANMAT et deux journalistes de la télévision publique, comme il l’a appris. Infobae.

-Quel a été le plus gros défi du voyage? Infobae a demandé hier à Ceriani.

– Pouvoir garantir les -18 degrés dont le vaccin a besoin. Selon les conteneurs thermiques, l’avion est rangé. L’autre limitation est l’utilisation de la glace sèche. Dans le cas de ce vaccin, il n’était pas nécessaire d’utiliser de la glace sèche, ce qui facilitait tout mais au début on ne savait pas.

L’avion avec les 300000 premières doses a décollé hier à 17h00 (heure argentine) et a atterri à Ezeiza quelques minutes avant 10h30. ce jeudi, après 18 heures de voyage. La cargaison est évaluée à près de 3 millions de dollars, de sorte que le gouvernement aurait dû en transférer 50% lorsque la cargaison entrait dans l’avion à Moscou et le reste lorsqu’elle a atterri à Ezeiza.

Dans un mouvement coordonné, quatre heures seulement avant le décollage, le ministre de la Santé, Ginés González García, a signé la résolution approuvant le vaccin dans notre pays. Comme prévu dans la nouvelle loi sur les vaccins, l’ANMAT n’a formulé qu’une seule recommandation. “Les avantages connus et potentiels l’emportent sur les risques connus et potentiels pour la santé de la population “disaient les techniciens de cette organisation.

Le dossier vaccinal russe avait été lancé le 2 novembre par le laboratoire argentin HLB Pharma, qui a ensuite été renvoyé des médias après un différend interne au gouvernement. Dans la résolution officielle, le laboratoire n’est pas mentionné.

Le premier lot de vaccins sera destiné au personnel de santé. Les plus de 60 ans devront attendre pour l’instant, même si le PDG du Fonds russe était très optimiste: «En Russie, les tests effectués chez les plus de 60 ans ont été réalisés avec succès et le vaccin a montré une grande sécurité et efficacité chez les plus de 60 ans. La Russie pour les personnes de plus de 60 ans en Russie aura lieu dans les prochains jours ».

Chaque province a déjà reçu une communication avec le montant qu’elle recevra dans les prochains jours: la ville de Buenos Aires aura 23.100 doses, qui représente moins de 10% des salariés de la santé. À l’exception de la province de Buenos Aires, qui prévoit de retirer sa cargaison de l’entrepôt, les autres juridictions recevront les premières doses dans leurs centres de stockage respectifs.

