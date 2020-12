Comme pour le plafond de change, il est très facile de décider de la politique de gel des taux. Le plus difficile est de partir. Et le gouvernement en fait l’expérience de première main. A moins de vingt jours avant la fin de l’année, le sort des prix des services publics reste un immense mystère. La seule chose claire est que la décision est de sortir du dégel, ce que l’on ne sait pas, c’est comment.

La politique tarifaire est l’une des questions les plus urgentes dans les négociations avec le FMI, car elle a un impact direct sur le niveau du déficit budgétaire l’année prochaine. Selon le budget 2021, les subventions doivent rester constantes par rapport au PIB. Il s’ensuit que les taux devraient augmenter plus ou moins dans la même proportion que l’inflation anticipée. Mais avec le temps, il semble plus difficile que cela se produise.

Les différents ministres se renvoient la balle, mais aucun n’est forcé de se référer aux temps pour avancer avec les augmentations et moins avec les formes du même. Tous les secteurs concernés parlent d ‘«urgence» lorsqu’ils sont consultés sur la nécessité d’adapter les grilles tarifaires. Cela concerne la téléphonie mobile et Internet (considérés comme des services publics depuis le milieu de cette année), les tickets de bus, l’électricité, le gaz et l’eau.

La perspective d’ajustements tarifaires impacte également la projection d’inflation pour l’année prochaine, qui selon les consultants économiques atteindrait 50%.

Tous les services publics ont besoin de fortes augmentations en 2021. Certains ont gelé les tarifs il y a deux ans. Mais le gouvernement craint qu’un ajustement rapide ne prenne plus de pouvoir d’achat sur les salaires et que la sortie de crise devienne beaucoup plus lente.

Une possibilité est que les augmentations soient accordées surtout au premier trimestre 2021. En d’autres termes, le «sale boulot» aurait lieu en début d’année, en dehors des élections législatives. Si cette alternative était finalement choisie, l’inflation culminerait au cours des quatre premiers mois et octobre serait moins sous pression. Certains services, comme l’électricité, n’ont pas connu d’augmentation depuis pratiquement deux ans, ce qui accélère le besoin de subventions.

L’alternative qui incombe le mieux au Gouvernement est de s’orienter vers un schéma similaire à celui proposé à l’époque par le ministre de l’Économie de l’époque, Roberto Lavagna, en 2005. Il consistait à avancer avec des augmentations pour les secteurs les plus aisés, mais en réservant un «taux social» à ceux qui avaient moins de ressources. En d’autres termes, avancer avec des ajustements segmentés en fonction du pouvoir d’achat de chaque ménage.

La décision sur ce qu’il faut faire avec les tarifs est très complexe. S’ils augmentent très vite, la perte de pouvoir d’achat des salaires, déjà frappée depuis plusieurs années consécutives, s’accélérerait. De plus, sans argent en poche il sera beaucoup plus difficile de booster la consommation et donc la réactivation économique. Mais avancer très lentement avec les ajustements entraînerait davantage de déficits et la nécessité d’un plus grand problème monétaire de la part de la Banque centrale. En d’autres termes, à court ou long terme, cela finirait par provoquer plus d’inflation. La plupart des services publics exigent des augmentations de 50% et dans certains cas dépassent 100%.

La question monétaire s’est accélérée et a accumulé près de 270 000 millions de dollars au cours des deux dernières semaines. Cela obligera la centrale à sortir pour absorber les pesos à partir de la mi-janvier pour éviter un impact sur le dollar et les prix

Le dégel doit également atteindre la politique de prix maximaux, ce qui impliquerait un coup inflationniste important dans les produits du panier de base, générant encore plus de pauvreté. Mais ne pas accepter d’ajustements entraînerait un risque élevé de pénurie, ce qui a déjà été mis en garde par la chambre qui regroupe les entreprises alimentaires (COPAL). Du ministère du Développement productif, ils ont également souligné que les résultats de ce programme seront également «gérés».

Le dégel des prix maximaux impliquerait un coup inflationniste significatif sur les produits du panier de base

L’inflation sera à nouveau au centre de la scène en 2021. Cette année, elle a connu une «pause» de quelques mois, mais elle n’a suivi aucun schéma vertueux, bien au contraire. L’isolement forcé et la fermeture de nombreux secteurs d’activité ont repassé les prix pendant quelques mois. Mais À mesure que l’économie rouvre, l’inflation reprend également pour revenir aux niveaux d’avant la pandémie. De plus, la question monétaire s’est également accélérée: au cours des deux dernières semaines, pas moins de 270 000 millions de dollars ont été nécessaires pour faire face au ralentissement budgétaire de fin d’année.

Le dollar est une autre variable clé pour éviter un déversement inflationniste. C’est pourquoi le gouvernement joue pour éviter une forte dévaluation du taux de change officiel. Mais il lui reste encore plusieurs mois avant que les devises des cultures fortes entrent en jeu. L’augmentation du soja à des niveaux de 430 USD la tonne génère également de l’optimisme, car elle représente quelque 5 milliards USD de revenus supplémentaires.

Le grand espoir est de continuer à s’accrocher au premier trimestre de l’année jusqu’à ce que ces dollars commencent à arriver. L’objectif est d’atteindre octobre de l’année prochaine sans mégadévaluation, mais en ajustant progressivement le prix. Il ne reste plus rien: les réserves liquides sont pratiquement nulles et il est presque impossible pour la Centrale de sortir et de vendre l’or pour obtenir plus de dollars frais. Il ne serait pas sage non plus de toucher aux réserves obligatoires qui soutiennent les dépôts en dollars du public et des entreprises.

L’économie se remet de l’isolement, mais de manière très hétérogène. La construction est déjà à un niveau pré-pandémique, mais certains secteurs restent dans un état extrêmement critique, comme les hôtels et les agences de voyage

L’économie, quant à elle, alterne le bien et le mal. La construction, par exemple, est déjà au-dessus des niveaux d’avant la pandémie et l’industrie se rapproche. Mais le commerce de détail reste fortement affecté par la moindre mobilité et la perte de pouvoir d’achat des salaires face à tant d’inflation accumulée depuis 2018. D’autres secteurs comme le tourisme (notamment les hôtels, les agences de voyages et aussi les restaurants) restent pratiquement fermés et dans un état critique.

Le plus inquiétant reste le très faible niveau d’investissement enregistré par le pays, même avec un taux de change très avantageux. L’impôt sur la fortune, l’offensive de Cristina Kirchner contre la justice et l’absence d’un plan économique cohérent rendront la reprise économique après la pandémie beaucoup plus lente en Argentine que dans d’autres pays. Cela laisserait le pays fortement exposé à de nouvelles crises dès 2021, malgré le fait que le président ne se lasse pas de saluer la voie choisie tout au long de cette première année de mandat. Pour lui, tout ce qui s’est passé, du moins ce qui ressort clairement de ses déclarations publiques, est lié à l’héritage de Macri mais aussi aux effets négatifs du COVID-19.

Bien sûr, l’année prochaine, tout pourrait être beaucoup plus exposé. 2021 sera une grande réactivation mondiale et une fois de plus l’Argentine risque de ne pas participer au parti, si elle ne réagit pas à temps.

J’ai continué à lire

Noël avec inflation: les cadeaux pour enfants enregistrent des augmentations allant jusqu’à 160% d’année en année