Le président Alberto Fernández avec Santiago Cafiero, Gabriel Katopodis et Eduardo “Wado” De Pedro

Il gouvernement national a recommencé à travailler sur un projet tronqué par l’arrivée de la pandémie et auquel Alberto Fernandez veut imprimer un contenu symbolique élevé: les capitales alternatives. La loi a été promulguée le 4 décembre et a établi que 24 villes argentines être élu pour tenir des réunions du Cabinet national. Réunions politiques et de gestion auxquelles participeraient les gouverneurs ou les ministres organisés par eux.

Pour Fernández, effectuer la rotation des réunions du Cabinet implique de montrer à la société son idée de décentraliser le pouvoir politique et étatique, et de parcourir tout le pays pour exposer une perspective fédérale sur le travail du gouvernement et le projet de pays vers lequel il pointe. Comme ils préviennent dans la Casa Rosada, ils chercheront à améliorer ce qu’ils considèrent comme le “ADN gouvernemental” Qu’est que c’est «Travail et production fédéraux».

Les capitales alternatives sont La Matanza et le général Pueyrredón (Mar del Plata) dans la province de Buenos Aires; Tinogasta (Catamarca), Président Roque Saénz Peña (Chaco); Comodoro Rivadavia (Chubut); Quatrième trimestre (Cordoue); Goya (Courants); Concorde (Entre les rivières); Formose (Formose); San Pedro de Jujuy (Jujuy); Général Pico (La Pampa); le Chili (La Rioja); Guaymallen (Mendoza), Oberá (Missions), Cutral-Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Fleuve Noir), San Ramón de la Nueva Oran (Sauter); Caucete (Saint Jean); San Luis (San Luis); Caleta Olivia (Sainte Croix); chapelet (Santa Fe); Le groupe (Santiago del Estero); Grande Rivière (Terre de Feu); Monteros (Tucumán).

Alberto Fernández avec Darío Martínez, secrétaire à l’Énergie (@dariomartinezpj)

La décision que le Cabinet est chaque mois dans une province différente C’est aussi un autre signe de rapprochement entre Fernández et les gouverneurs, clé dans l’armée politique du président au sein de la large coalition conflictuelle et hétérogène dans laquelle il doit vivre avec sa vice-présidente, Cristina Kirchner. Sous la devise de “Renforcer le fédéralisme”, Alberto Fernández a proposé aux gouverneurs l’idée de capitales mobiles et tournantes en septembre 2019, avant d’assumer la présidence.

L’intention du gouvernement est de commencer avant la fin de l’année. La date estimée est le 20 décembre et le premier endroit pour le faire est Rio Grande, Terre de Feu. Il n’y a pas de raison particulière pour le choix de la destination. Premièrement, l’option de Córdoba était sur la table, mais dans les derniers jours, la décision a été réorientée.

Il n’y a pas de soupçons politiques concernant la confirmation du lieu et l’élection de Río Grande au détriment d’une ville de Cordoue. À tel point qu’Alberto Fernández construit une relation solide avec le gouverneur de Cordoue Juan Schiaretti et il n’y a aucune indication qui expose un changement de destin pour une bataille politique clandestine.

Dès la première rencontre le président participera et ses deux principaux ministres: Santiago Cafiero (Chef de cabinet) et Eduardo «Wado» De Pedro (Ministre de l’intérieur). Les deux seraient les seuls présents qui seraient répétés au fil du temps dans les réunions qui se tiendraient une fois par mois. Ils seront rejoints par d’autres ministres qui s’occupent des domaines liés à la question à la table du Cabinet et qui sont liés aux principales activités productives et économiques de la région.

Le cabinet fédéral fera le tour du pays et cherchera à exposer un contenu symbolique élevé

Les voyages seront à la journée et Casa Rosada n’exclut pas que le président choisisse de se joindre à d’autres réunions du Cabinet au cours de l’année. Fernández a déjà donné des signaux clairs de son intérêt à être et à apparaître en ce qui concerne la décentralisation des agences étatiques. En octobre, il a confirmé le transfert de la Secrétaire à l’énergie, ce qui mène Darío Martínez, dans la province de Neuquén.

Au moment de l’annonce, en plus de mettre en avant le concept de décentralisation, il a assuré que l’un des objectifs de sa direction est de finir “Le pèlerinage hebdomadaire des gouverneurs”, un mouvement systématique que les dirigeants provinciaux répètent chaque mois. Le pouvoir est à Buenos Aires et les fonds dont ils ont besoin pour faire de la politique ou élever le niveau de gestion sont négociés dans les bureaux de la Casa Rosada.

Lors de la dernière réunion du cabinet fédéral, le ministre des Travaux publics, Gabriel Katopodis a souligné l’objectif du projet des «capitales alternatives». «Chacun des domaines va coordonner les ressources avec un objectif clair qui est au sens fédéral», a-t-il expliqué. En outre, il a défini que l’axe de travail du Cabinet sera placé sur «la redistribution et un meilleur équilibre des zones prospères et en retard de l’Argentine, et la nécessité pour ces capitales alternatives de retrouver une centralité dans chacune des provinces».

L’idée est là, le projet a recommencé et le besoin discursif de proposer un pays plus fédéral reste intact. Il reste à combiner les objectifs et à activer le plan d’action.

