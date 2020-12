Le président du Salvador, Nayib Bukele. . / Rodrigo Sura / Archives

San Salvador, 19 décembre . .- Le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé ce samedi la livraison de 252 maisons à des personnes touchées par les pluies enregistrées ces derniers mois dans le pays, dont les fonds provenaient des «économies» de un hôpital dédié exclusivement au traitement du covid-19.

«Dès le début de ces tempêtes nous avons commencé à travailler pour ces familles» et «nous avons dû trouver une solution et leur donner la joie de leur offrir une maison qui leur est propre. Cela ne sort pas de mon sac, cela vient des impôts des Salvadoriens», a déclaré le président dans un acte public.

Les bénéficiaires, qui seront transférés dans les maisons situées dans un projet résidentiel de la ville de San Juan Opico, ont été principalement touchés par les tempêtes tropicales Amanda et Cristóbal.

“Maintenant, nous vous donnons ces nouvelles maisons, qui sont les vôtres. Ne vous inquiétez pas des frais d’entretien, car nous allons payer cela aussi”, a ajouté le président.

Bukele a souligné que “nous avons eu un don de 2,2 millions de dollars du Grand-Duché de Luxembourg pour ces familles, mais ils n’ont pas été approuvés par l’Assemblée législative”, sans détailler le montant investi dans l’achat des maisons et pendant combien de temps le Le gouvernement assumera les coûts d’entretien de la sécurité résidentielle et privée.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a récemment déclaré que des millions de personnes en Amérique centrale et en Colombie avaient encore besoin d’une aide humanitaire immédiate après les puissants ouragans Iota et Eta en novembre.

“Des millions de personnes ont encore besoin … d’un abri, de soins médicaux, d’un soutien psychosocial, d’un accès à la nourriture, à l’eau potable, aux installations sanitaires et d’hygiène”, a déclaré le chef de l’unité d’intervention en cas de catastrophe de la Fédération internationale dans les Amériques, Felipe del Cid.

Le passage des ouragans Eta et Iota, presque suivi en novembre, a fait quelque 200 morts, disparu et un million de dollars de destruction d’infrastructures et de récoltes en Amérique centrale, avec des effets spéciaux au Nicaragua, au Honduras, au Guatemala et au Salvador.