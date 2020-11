La commission qui a mené l’enquête a identifié le président Bukele (dans l’image), son attaché de presse, Ernesto Sanabria, et le chef de la Commission exécutive comme “les principaux responsables des violations liées au droit à la liberté d’expression et de la presse. Port (CEPA), Federico Anliker. . / Rodrigo Sura / Archives

San Salvador, 12 novembre . .- Une enquête du Congrès d’El Salvador, soutenue par 58 des 84 législateurs, a déterminé que le gouvernement de Nayib Bukele aurait utilisé des fonds publics pour harceler et attaquer les journalistes, ce qui pourrait être commettre un crime.

L’enquête, qui n’est pas contraignante, a été menée par une commission spéciale, sans la présence de députés progouvernementaux, elle s’est déroulée principalement à travers des entretiens avec des journalistes de divers médias et des représentants d’associations nationales et internationales.

“Cette commission conclut qu’au Salvador, il y a harcèlement, discrimination et maltraitance des journalistes par l’organe exécutif”, lit-on dans la première conclusion.

Il ajoute qu ‘”il y a utilisation des ressources publiques pour attaquer les journalistes et les opposants par le gouvernement actuel de Nayib Bukele”, en plus d’un “blocus de l’information publique et de l’accès aux fonctionnaires” pour certains médias.

Les attaques présumées, selon le document approuvé par la session plénière de l’Assemblée législative, transcendent les plates-formes virtuelles, où les attaques se produisent «à travers les actions des soi-disant trolls, dont le seul but est de délégitimer le travail journalistique et de contrer les critiques». reçu par le gouvernement.

BUKELE, LE CONTRÔLEUR PRINCIPAL

La commission qui a mené l’enquête a identifié le président Bukele, ainsi que son attaché de presse, Ernesto Sanabria, et le chef de la Commission exécutive du port (CEPA) comme “les principaux responsables des violations liées au droit à la liberté d’expression et de la presse. , Federico Anliker.

Il indique qu’en utilisant leurs charges, ils ont «intimidé» et «dénigré» le travail des journalistes, «permettant de déduire la commission probable d’actes constitutifs de crimes».

Les communicateurs interrogés par la commission “sont unanimes” à déclarer que ces actions mettent “leur vie et leur travail en danger, en raison des menaces constantes” auxquelles ils sont confrontés.

Le document n’indique pas si les menaces alléguées proviennent directement des fonctionnaires désignés.

LE CAS D’EL FARO

Les législateurs ont également averti que le ministre des Finances Alejandro Zelaya pourrait commettre le crime d ‘”actes arbitraires” en ordonnant un audit du centre d’enquête El Faro.

Ce journal numérique, reconnu pour ses recherches, est constamment critiqué par le président dans les conférences de presse, les chaînes nationales de médias et les réseaux sociaux.

Le directeur de ce média, José Luis Sanz, a assuré dans une interview à Efe qu’il craignait que le gouvernement ne demande l’arrestation des directeurs de ce journal en représailles à leurs enquêtes, principalement pour celle qui indique d’éventuelles négociations avec le gang Mara Salvatrucha (MS13 ) et le Bukele Executive.

L’enquête fait également écho aux plaintes des journalistes d’El Faro et de Factum concernant des interventions présumées à leurs communications, avec lesquelles les responsables pourraient commettre au moins trois crimes.

FEMMES JOURNALISTES ET RECOMMANDATIONS

Il note également que les femmes journalistes «sont plus vulnérables au harcèlement, aux mauvais traitements, aux insultes et à la discrimination».

Le Congrès a recommandé à Bukele et aux responsables “d’arrêter le harcèlement, la discrimination, les insultes et les mauvais traitements infligés aux journalistes”.

Le rapport qui rend compte de l’enquête sera envoyé à la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à Human Rights Watch et à l’Association interaméricaine de la presse (IAPA).

En outre, il sera reçu par le Secrétaire à la liberté d’expression de l’ONU, le Congrès et le Sénat des États-Unis et le Parlement européen.

Le président salvadorien et plusieurs de ses fonctionnaires ont rejeté la formation de la commission spéciale qui a mené cette enquête.

Le secrétaire Sanabria a publié le 4 novembre sur son compte Twitter que “certains journalistes, lorsqu’ils se sont rendus à la commission” anti-harcèlement “de l’Assemblée, ont rempli le rôle que leur a planté le mariage Arena-FMLN (partis d’opposition).”

“Ils sont devenus des outils politiques pour de nouvelles actions vides contre le GOES (gouvernement d’El Salvador)”, a-t-il ajouté.