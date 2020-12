La réunion a eu lieu cet après-midi dans le Salón del Belgrano du Palacio de Hacienda

Au cours d’une réunion tenue cet après-midi dans la salle Belgrano du Palacio de Hacienda, l’équipe économique du gouvernement a promis aux représentants du Conseil agro-industriel argentin de progresser dans un programme visant à éliminer les obstacles bureaucratiques pour faciliter les exportations du complexe agro-industriel. Une mesure qui réduira le temps d’exécution de la paperasse et les coûts qui auront un impact positif sur toute la chaîne.

Il s’agit d’éliminer les obstacles que l’on trouve dans les agences d’État telles que la douane, l’Afip et le Senasa, entre autres.

Comme l’ont confirmé à ces médias les membres du Conseil agro-industriel, «cet ordre du jour initial comprend l’identification des 48 problèmes de simplification, dont beaucoup constituent des gains potentiels de compétitivité dans le commerce extérieur sans affecter les ressources fiscales ou les aspects du contrôle des transactions ».

En outre, ils ont fait remarquer que dans ce premier cas, des progrès avaient été réalisés avec 34 problèmes qui constituent des accords pour les résoudre à court et moyen terme, selon le degré de complexité qu’ils représentent.

«L’agenda constitue un effort de coordination entre les organismes qui interagissent en fonction de leurs missions et fonctions. C’est un défi énorme qui se justifie largement dans l’intégration des systèmes, la réingénierie des processus et l’optimisation des ressources publiques et privées », a déclaré le Conseil agro-industriel.

Par ailleurs, les membres de l’espace qui regroupe plus de 50 entités de la chaîne agro-industrielle, ont déclaré que «cet agenda constitue une première étape importante dans les efforts visant à améliorer la compétitivité et à faciliter les exportations pour le développement des deux entreprises qui opèrent actuellement dans le commerce extérieur, ainsi que de nouvelles entreprises sur tout le territoire national dans une approche fédérale ».

Et ils ont ajouté: “La solution des problèmes permet économie de coûts pour le secteur export, optimisation des délais et fédéralisation de l’activité export. Les outils pour atteindre ces objectifs viennent généralement de la main de la simplification des procédures et de la numérisation ultérieure à travers le développement de systèmes.

Au cours de la réunion, le ministre de l’Économie, Martin Guzman, Tenue: «Ces rencontres sont devenues des espaces institutionnels d’apprentissage et de réflexion pour les deux parties et se traduisent par des résultats concrets. Il y a de l’apprentissage et cela n’est pas seulement valable pour la conjoncture, mais pour un programme de travail qui devrait durer des années avec un secteur clé dans le développement de l’économie argentine ».

Un autre sujet de la réunion était le projet de développement agro-industriel que le gouvernement enverra au Congrès national, ainsi que d’autres initiatives et mesures, une fois que le gouvernement aura finalisé l’accord avec le Fonds monétaire international. À la fin de la réunion, Fléchette Chiesa Oui Jorge Chemes, membres du Conseil agro-industriel, a commenté Infobae que des progrès ont été accomplis dans l’inclusion dans le projet de la question de l’allégement fiscal pour l’accès à différents ensembles technologiques et engrais, entre autres intrants pour la production agricole.

