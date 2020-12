Contrôles sanitaires à l’aéroport d’Ezeiza

Le gouvernement a défini de suspendre tous les vols avec la Grande-Bretagne en raison de l’apparition d’une nouvelle souche de coronavirus, en phase avec la décision des principaux pays européens. La mesure pourrait prendre effet dès mardi prochain, après l’arrivée d’un vol en provenance de Londres à Ezeiza demain.

Dans les dernières heures, le président était en contact Alberto Fernandez, le ministre de l’intérieur, Eduardo «Wado» De Pedro, et le ministre de la Santé, Ginés González García, qui dans une interview télévisée s’est déclarée “préoccupée” par l’augmentation des cas dans les pays limitrophes de l’Argentine et par la situation au Royaume-Uni.

En plus de la suspension des vols, et comme confirmé à Infobae des sources gouvernementales qualifiées, il y aura des contrôles en charge de la santé des déclarations sous serment reçues par voie électronique correspondant au vol BA245 de la compagnie British Airways, déjà en vol, avec une date d’arrivée pour demain, à 9h20, et il avisera toutes les provinces dans lesquelles les passagers avaient prévu de se rendre.

Le ministre de la Santé, Ginés González García, était préoccupé par la naissance d’une nouvelle souche de coronavirus

“Avec un PCR négatif, ils peuvent entrer mais ils enregistreront passager par passager, ville par ville et maison par maison”, a expliqué la même source.

Suite à l’annonce faite hier par le Premier ministre britannique, Boris JohnsonSur une nouvelle souche de coronavirus, au moins 11 pays européens ont arrêté unilatéralement les vols au départ de l’île aujourd’hui. L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la France, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque et la Suède – en plus d’Israël, en Asie – ont annoncé la suspension de tous les vols à destination ou en provenance du Royaume-Uni, selon l’agence des actualités d’Europa Press.

La mesure a été adoptée temporairement, dans l’attente de plus de données scientifiques et d’une décision commune qui devrait émerger de la réunion urgente des ambassadeurs de la 27 pays membres de l’Union européenne (UE) qui se tiendra demain à Bruxelles.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé hier lors d’une conférence de presse que les restrictions seraient renforcées à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre à partir d’aujourd’hui jusqu’au 30 décembre, les données préliminaires suggérant que le virus circulant dans ces régions est de 70%. plus contagieux. Cependant, il a précisé: “Rien n’indique qu’il est plus mortel ou qu’il provoque une forme plus grave de la maladie.”

Le Premier ministre britannique Boris Johnson (REUTERS / Toby Melville / Pool)

La nouvelle souche du coronavirus a provoqué une vague d’infections dans le sud du Royaume-Uni et sa découverte a déjà été signalée à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En outre, elle a mis principalement l’Europe et le reste du monde en difficulté, surtout après que des cas ont été signalés en Australie, au Danemark, en Italie, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud.

Le Ministre de la Santé, Ginés González García, était également préoccupé par la possibilité d’une repousse. «L’arrivée du vaccin signifiait une augmentation de la relaxation. Les gens pensent que nous l’avons déjà et se détendent. Et nous avons besoin de 45 jours pour que cela fonctionne, puis de plusieurs mois pour obtenir l’immunité du troupeau », a-t-il déclaré.

«Le monde devient difficile. Je suis préoccupé par ce qui se passe en Amérique du Sud. Les cas se multiplient dans tous les pays frontaliers. Le seul qui ne monte pas est l’Argentine, mais nous devons changer notre comportement », a-t-il déclaré dans un dialogue avec la chaîne américaine.

Le fonctionnaire du gouvernement a expliqué en Angleterre “il y a une mutation importante de la souche d’origine” et a rapporté qu ‘”il y a 29 changements qui impliquent une capacité accrue de transmettre la maladie de 70%”. En ce sens, il a assuré que la nouvelle souche est “Beaucoup plus contagieux, mais ce n’est pas plus grave et n’augmente pas la mortalité.”

