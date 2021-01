Le gouvernement Tamaulipas a fondé ses accusations sur divers articles du Code national de procédure pénale (photo illustrative: Cuartoscuro)

Il Le gouvernement de Tamaulipas a dénoncé le CFE (Commission fédérale de l’électricité) devant le procureur général de l’entité, pour identifier les responsables qui auraient préparé et diffusé des documents apocryphes avec ceux qui ont justifié la panne massive dans le pays la semaine dernière, ce qui a laissé quelque 10,3 millions d’utilisateurs sans service pendant quelques heures.

Le Secrétariat général du gouvernement Tamaulipas a fait état ce dimanche de la plainte de faits contre quiconque est responsable dans le CFE, utilisant comme base de leurs accusations divers articles (221, 222, 223 et 224) sur Code national de procédure pénale. “L’affaire ne doit pas rester impunie”, ont assuré les autorités locales dans un communiqué cité par les médias locaux.

Et c’est que, après la panne de courant de lundi dernier qui, pendant quelques heures, a touché 10,3 millions d’utilisateurs et les a laissés sans approvisionnement en électricité dans 12 entités du pays, dont Mexico et Monterrey, CFE et Cenace (National Center for Energy Control) a expliqué que cela était dû à l’arrêt de deux lignes de transport dans deux sous-stations.

Cela a déclenché un mécanisme de protection qui a suspendu l’exploitation de 16 centrales électriques, en raison des fluctuations du système national interconnecté. Ce mardi, les deux agences ont détaillé que les causes que ces mécanismes ont été déclenchés était l’incendie dans un pâturage dans l’état de Tamaulipas, dans le nord-est du pays, qui a affecté deux lignes et a provoqué la réaction.

Cependant, la polémique ne s’est pas arrêtée à l’explication, puisque des heures plus tard, la coordination de la protection civile à Tamaulipas a souligné que le document présenté par CFE sur l’incendie de la commune de Padilla était apocryphe.

Les autorités de protection civile de l’entité ont ajouté que le prétendu appel 911 effectué à 15 h 00. (Heure du Mexique central) lundi dernier pour signaler l’incendie qui a affecté la structure du CFE ne s’est produit qu’à 17 h 00., Le personnel de CFE a signalé l’accident.

«Le service (de la protection civile) n’était pas nécessaire parce que, d’une manière ou d’une autre, ils résolvaient le problème. Nous n’avons même pas participé à cet incendie. Il est étrange pour nous d’être impliqués dans un travail supposé où ils font tout un récit avec d’autres horaires», A ajouté le fonctionnaire.

Mercredi dernier, lors de la conférence habituelle du président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, porte-parole du président, Jesus Ramirez Cuevas, a partagé une vidéo pour montrer les ravages de l’incendie à Tamaulipas ce qui aurait conduit aux pannes d’électricité qui se sont produites dans tout le pays le lundi 28 décembre.

Cependant, Le gouvernement Tamaulipas a réitéré ce dimanche, après avoir fait connaître sa plainte, que le “document apocryphe”, montré par la CFE aux médias la semaine dernière, c’est “une communication qui n’a jamais existé”.

Les autorités de l’entité Ils ont proposé quatre raisons pour lesquelles le document en question est invalide. En premier lieu, précisent-ils, la signature exposée du directeur de la coordination avec les municipalités est différente de celle du fonctionnaire de l’État. Le même serveur n’a jamais signé la lettre présentée.

En outre, le format et la disposition des logos incorporés dans le document sont différents de ceux utilisés par la Coordination nationale de la protection civile. Également, la description des faits est fausse, puisque, selon le gouvernement TamaulipasLa protection civile n’a pas été impliquée dans l’incendie de prairie susmentionné, et les journaux ne montrent aucun appel de CFE sur le numéro d’urgence 911.

Enfin, ils ont souligné que le numéro de folio «est frauduleux» car il ne coïncide pas avec la série institutionnelle. “En plus que manque de timbres d’expédition», Ont-ils ajouté.

«Compte tenu du manque évident d’honnêteté et de la commission de crimes dans la préparation et la diffusion de documents apocryphes, qui s’est manifesté lors de la conférence de presse dirigée par la CFE, Ces comportements doivent être étudiés et les responsabilités correspondantes doivent être définies, dans le but que les responsables soient punis», Ont-ils affirmé.

López Obrador, pour sa part, accusé la semaine dernière ses opposants à se lancer en faveur de la privatisation de l’électricité au Mexique. “Il y a un problème, comme ce black-out, et ils font scandale et supposent que c’est déjà la débâcle de la Commission fédérale de l’électricité, qu’ils aimeraient, qu’ils souhaitent que le secteur soit remis aux particuliers”, a-t-il déclaré.

La panne massive a également causé l’opposition au Congrès demandera une enquête indépendante de la CFE pour déterminer les raisons de l’incident, ainsi que de définir les responsabilités des autorités impliquées.

PLUS SUR CE SUJET

La vérité derrière la panne massive au Mexique: CFE et Cenace ont expliqué pourquoi cela s’est produit

La vérité selon la présidence: ils ont publié une vidéo pour prouver que c’était un incendie qui avait provoqué la panne massive

Ils nient le CFE: la protection civile de Tamaulipas a ignoré l’avis officiel sur l’incendie qui a provoqué le méga black-out

“Ridicule et invraisemblable”: le PAN a critiqué l’explication de CFE sur le black-out massif et a exigé la démission de Manuel Bartlett