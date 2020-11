Sergio Massa, Alberto Fernández et Máximo Kirchner s’entretiennent avec Cristian Ritondo

Contre la montre et dans un autre exemple de distanciation entre le gouvernement national et celui de la ville, le parti au pouvoir tentera de sanctionner cet après-midi à la Chambre des députés le projet de loi qui coupe les fonds au quartier commandé par Horacio Rodríguez Larreta. La grande offre sera donnée en ce dernier jour des sessions ordinaires de 2020 pour le décompte des voix pour tenir la session: le Frente de Todos cherche des alliés pour avoir le quorum à 13h30 et l’opposition veut unir ses forces pour qu’elle échoue.

L’initiative à débattre établit que, En raison du transfert de la police fédérale à l’administration de Buenos Aires, la ville recevra annuellement 1,4% de la participation fédérale plus une somme fixe de 24 500 millions de dollars.. Ce sera un montant nettement inférieur à ce que l’exécutif de Buenos Aires recevait depuis en 2016 le président de l’époque, Mauricio Macri, également par décret, avait porté la part de la capitale fédérale à 3,75%.

Le chiffre qui comprend ce nouveau projet sera mis à jour selon un indice composé à 80% par l’indice nominal du salaire moyen de la police fédérale et à 20% par l’indice des prix à la consommation (IPC), de l’année précédente.

Le parti au pouvoir aspire à avoir le soutien de onze législateurs qui répondent à Eduardo Bali Bucca

Pour débattre de la question, le soutien de 129 députés est nécessaire. Le bloc au pouvoir compte 117 législateurs et l’inter-bloc dirigé par Together for Change, 115. Le «truc» pour obtenir l’adhésion des 23 membres de la Chambre basse qui sont regroupés dans les interblocs fédéraux est un travail fin et patient des chefs de banque. Parmi eux, onze répondent au péroniste Eduardo Bali Bucca et six autres au Mendoza José Luis Ramón (un allié régulier du chef de la Chambre, Sergio Massa).

Parmi les «troupes» de Bali Bucca se trouvent les quatre députés fidèles au gouverneur de Cordoue Juan Schiaretti. Ils sont Alejandra Vigo (qui en plus d’être législateur est sa femme), Claudia Márquez, Carlos Gutiérrez et Pablo Casinerio, qui, lors d’autres votes, ne s’est pas conformé aux souhaits du parti au pouvoir, comme lors des discussions sur la réforme judiciaire. La décision qu’ils prendront à cette occasion sera essentielle, qu’il y ait ou non quorum. Avec ceux protégés par Bali Bucca, le sentiment est ambigu car parfois ils ont agi comme des alliés et à d’autres moments ils ont pris des positions différentes.

Les trois députés pour le consensus fédéral, du lavagnisme, anticipaient déjà qu’ils s’opposent à cette initiative d’Alberto Fernández. Graciela Camano, Alejandro Rodríguez et Jorge Sarghini s’aligneront.

Le projet déjà obtenu une demi-sanction au Sénat 2 octobre dernier, dans une séance où les accusations croisées abondaient. Le 20 novembre, le kirchnérisme a obtenu l’opinion majoritaire pour que la loi fasse avancer les députés. Et vendredi soir, ils ont poussé la demande d’une session extraordinaire à devenir loi aujourd’hui.

On s’attend à ce que Graciela Camaño et ses deux collègues du consensus fédéral s’alignent contre le projet de loi du gouvernement (Gustavo Gavotti)

Les différences entre la Nation et la Ville se sont aggravées lorsqu’il y a deux mois, Rodríguez Larreta a présenté une mesure de précaution devant la Cour suprême de la Nation pour annuler le décret présidentiel 735 qui avait enlevé les revenus de co-participation fédérale à son district dans le but de le transférer. ces ressources dans les caisses de la Province de Buenos Aires, gouvernée par Axel Kiciloff, quand il y avait une forte demande des forces de police pour obtenir des améliorations salariales. La semaine dernière, il y a eu d’autres frictions dues aux excès survenus lors du sillage de Diego Armando Maradona à la Casa Rosada.

Aussi, dans le cadre de cette candidature, 19 gouverneurs ont publié en novembre l’un a demandé à l’appui de la mesure promue par le parti au pouvoir et à remettre en cause la présentation judiciaire de Rodríguez Larreta devant la Cour suprême, à laquelle ce tribunal n’a pas encore répondu. Les radicaux Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) et Rodolfo Suárez (Mendoza) et le péroniste Juan Schiaretti (Córdoba) ne l’ont pas signé.

J’ai continué à lire:

Ils convoquent une session spéciale lundi pour traiter de la réduction des fonds de la ville