Une ancienne conseillère d’Andrew Cuomo a déclaré sur Twitter qu’elle avait été harcelée sexuellement par le gouverneur de New York.

Monde de Miami /Le journal

Lindsey Boylan, qui était sous-secrétaire au développement économique de New York entre 2015 et 2018, a écrit dans plusieurs tweets sur son expérience avec le gouverneur.

“Beaucoup l’ont vu et regardé”, a déclaré Boylan. «Je ne pouvais jamais prévoir à quoi m’attendre: serais-je interrogé sur mon travail (qui était très bien) ou serais-je harcelé à cause de mon apparence? Ou étaient-ils tous les deux dans la même conversation? A écrit Boylan, qui est maintenant candidat à la présidence de l’arrondissement de Manhattan.

Une porte-parole de Cuomo a nié les allégations.

“Il n’y a rien de vrai dans ces allégations”, a déclaré Caitlin Girouard à NBC New York.

L’ancienne conseillère a déclaré qu’elle n’était pas intéressée à parler à la presse de la question.

“Je déteste que certains hommes, comme le Gouverneur Cuomo, abusent de leur pouvoir”, a déclaré Girouard.

Boylan a essayé d’être un membre du Congrès pour le district 10, mais est tombé dans les primaires à Jerry Nadler par une large marge.

Cuomo a été félicité pour son leadership pendant la pandémie de coronavirus et son nom est sur le pont pour le cabinet de Joe Biden.

Et je me suis promis de ne jamais laisser ce genre de gars gagner. Je travaillerais dur toute ma vie pour me mettre en position de pouvoir pour changer les choses. Pour mettre fin à la violence et à la corruption. Donnez la parole aux sans voix.

Je ne m’arrête pas. Je refuse. Je n’abandonnerai jamais.

– Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) 13 décembre 2020