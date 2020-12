Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé mercredi qu’il avait remporté une bataille contre le gouvernement fédéral qui cherchait à forcer les personnes qui ont demandé à être vaccinées contre le coronavirus à donner leurs informations personnelles, ce qui effrayerait les sans-papiers, garantissant que l’État de New York le fera ‘ enfreindra cette règle, pour permettre à tout le monde, quel que soit son statut, de se faire vacciner sans craindre que ses données ne soient utilisées plus tard par les autorités de l’immigration pour être expulsé ou un membre de sa famille.

“Si une personne sans papiers ne se fait pas vacciner, cela compromet sa santé et compromet l’ensemble du programme, car cela ne fonctionnera que si elle atteint massivement la population”, a déclaré le Gouverneur, ajoutant qu’après des négociations pour partager les données sur la vaccination, les Centres pour le Contrôle et Prévention des Maladies (CDC), “a convenu que l’État n’enverra pas d’informations personnellement identifiables qui pourront être utilisées ultérieurement pour déterminer si une personne est un citoyen ou pour des expulsions.”

Et en insistant sur le fait qu’il doit s’agir d’une distribution équitable, et pour laquelle il a envoyé une lettre au ministère fédéral de la Santé et des Services sociaux (HHS), Cuomo a prédit que New York mènera à nouveau cette voie dans laquelle tout le monde sera inclus. «La bonne nouvelle est que nous avons mené cet effort sur les règles de vaccination pour les immigrés sans papiers. Le gouvernement fédéral a construit le programme essentiellement en demandant aux États de demander et de collecter des données telles que les numéros de sécurité sociale, s’ils sont citoyens, les numéros de passeport ou de permis de conduire, pour toute personne vaccinée, ce qui représente un son d’alerte. pour les sans-papiers ».

Lorsque le plan de vaccination fédéral contre le COVID-19 a été annoncé, le gouvernement fédéral a indiqué que toutes les personnes vaccinées seraient tenues de présenter une “ identification personnelle explicite ”, et que, selon Cuomo, il semblait que la vaccination était destinée à être utilisée. pour identifier qui est sans papiers et qui ne l’est pas.

En réponse aux remarques du gouverneur, les co-PDG de la New York Immigrant Coalition (NYIC), Murad Awawdeh et Rovika Rajkishun, ont été ravis que les CDC et HHS aient supprimé les «obstacles inutiles» à l’obtention de ce vaccin.

“A New York, les immigrants qui ont servi en première ligne de cette pandémie n’auront plus à choisir entre leur vie privée et la santé et la sécurité de leur famille”, ont-ils déclaré dans un communiqué. «Nous remercions le Gouverneur Cuomo et nos partenaires de se joindre à notre lutte pour les investissements dans la santé des immigrants et des communautés de couleur. Notre activisme a veillé à ce que le seul programme qui anime le programme de vaccination soit notre santé collective. “