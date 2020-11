Les policiers municipaux ont réprimé les manifestants qui se trouvaient à l’extérieur de l’hôtel de ville en tirant des “armes à feu”. (Photo: Cuartoscuro)

Le gouverneur de l’État mexicain de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, mardi, a présenté des excuses publiques aux citoyens pour la actes de répression perpétrés par la police municipale de Cancun lors du tournage d’une marche contre la violence sexiste, le 9 novembre dernier dans la nuit.

De plus, il a dit que a accepté la demande de révocation du poste de secrétaire à la Sécurité publique de l’entité, Alberto Capella, et a rappelé que la maire de Cancún, Mara Lezama, a également démis Eduardo Santamaria de ses fonctions de directeur de la police de la municipalité.

“Je présente des excuses publiques à Quintana Roo pour l’incompétence des policiers qui n’ont pas suivi mes instructions “a déclaré le président de l’État lors d’une conférence à distance.

“Comme je l’ai annoncé hier il y a eu des conséquences pour les responsables des événements de Cancun“Il ajouta. Il a déclaré qu’il était “évident que ses instructions n’ont pas été suivies de sorte qu’il n’y a pas eu d’attaques contre les manifestants”.

Le président de l’État a expliqué que pour s’attaquer aux causes profondes de la manifestation et dans le but de réduire la violence à l’égard des femmes, il avait pris certaines décisions et assuré que il n’y aura pas d’impunité pour tout acte de violence contre les femmes enregistré auprès de l’entité.

Dans le cas de la jeune fille de 20 ans nommée Alexis -du nom officiel Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado- dont le corps a été retrouvé dimanche et sur qui il y a eu une alerte de disparition depuis le 7 novembre, il a déclaré que les enquêtes du parquet se poursuivraient état pour trouver les responsables de cela et d’autres fémicides.

Ce mardi, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a condamné la répression policière lors d’une marche féministe à Cancun, qui a été dissous par des tirs en l’air, faisant plusieurs blessés, dont certains par des armes à feu, et a appelé à une enquête accélérée pour punir les responsables.

Selon les informations du ministère fédéral de l’Intérieur (Segob), la police municipale a réprimé les manifestants qui étaient à l’extérieur de l’hôtel de ville tirant avec des “armes à feu”.

Week-end dernier, deux fémicides sont survenus à Cancun en moins de 24 heures et les corps des femmes ont été retrouvés samedi et dimanche soir.

Ces homicides brutaux ont déclenché la manifestation de lundi après-midi à Cancun, au cours de laquelle divers groupes de femmes peintes et brûlées dans divers lieux tels que le bâtiment du parquet ou le conseil municipal de la commune.

Peu de temps après les événements, le gouverneur a fait un live sur Facebook dans lequel il a assuré que les éléments de sécurité avaient violé les protocoles établis.

Il a également déclaré que:

Le directeur de la police municipale de Benito Juárez, Cancún, Eduardo Santamaría, a donné l’ordre de tirer en l’air pour disperser les manifestants qui tentaient d’envahir les bureaux de la présidence municipale afin de sauvegarder l’intégrité des fonctionnaires qui y travaillaient.

Par une diffusion en direct sur son compte Facebook officiel, le gouverneur a également signalé que plusieurs policiers municipaux avaient participé à ces actions, pour lesquelles il jugeait nécessaire que la présidente municipale de Cancun, Mara Ledezma, a licencié les agents impliqués. Il a également souligné qu’il ne peut lui-même mener à bien cette action car il ne relève pas des pouvoirs de sa fonction.

