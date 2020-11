Gerrdo Zamora, gouverneur de Santiago del Estero

Le gouverneur de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, a pris ses responsabilités et s’est excusé pour le cas d’Abigail Jimenez, la fillette de 12 ans atteinte d’un cancer à qui il était interdit d’entrer dans la province en voiture.

A travers une vidéo qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux, le président provincial a décrit la situation comme une “Malheureuse succession de faits et d’erreurs” et a assuré que “Cela n’aurait pas dû arriver.” «C’est l’État, dont je suis responsable, qui a échoué dans ses mécanismes de contrôle de la santé des habitants», a déclaré Zamora, qui a également précisé que les mesures préventives qui figurent dans le décret national “exemptent les problèmes de transfert médical”.

Le gouverneur de Santiago s’est rendu à la disposition de la famille Jiménez et a également assuré que le Médiateur local des droits de l’enfant, le Dr Santucho, interviendra pour remédier à «toute situation grave». “Beaucoup a été dit et la question a même été politisée”, a déploré le gouverneur, et a précisé que tant ceux qui prennent des décisions politiques que les médecins et les policiers sont tous «fatigués».

L’histoire de Diego Jiménez et de sa fille Abigail, une jeune fille de 12 ans atteinte d’un cancer, à qui un policier a interdit l’entrée à Santiago del Estero, sa province natale, parce qu’ils n’avaient pas les documents nécessaires prouvant pourquoi ils avaient voyagé. a généré une grande agitation. La vidéo qui montre comment l’homme désespéré a pris la fille dans ses bras pour traverser la frontière avec Tucumán est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

«Je l’apporte toujours et ils ne me posent jamais de problème. Ici, à Termas, vont-ils me faire un problème? Je le prends en marchant “dit Diego. L’homme en uniforme le regarde et, derrière le masque, lui demande de «se calmer». «Vous allez aggraver les choses, monsieur, s’il vous plaît», dit-il. «Je vais emmener ma fille, même si elle marche», répond l’homme.

Abigail, selon le récit de ses parents, a une tumeur à la jambe gauche qu’elle se bat depuis cinq ans. En 2016, le bébé a été transplanté et, en 2019, elle a fait une rechute. «À partir de ce moment, il a dû subir une chimiothérapie jusqu’au 17 janvier 2020. Puis il a poursuivi le traitement palliatif, car la chimiothérapie était très mauvaise pour lui», a déclaré la mère en larmes.

L’explication reçue par les Jiménez était que, pour entrer dans la province en voiture, ils avaient besoin d’une autorisation préalable du Comité d’urgence (COE) de Santiago del Estero. Diego, le père de la jeune fille, a déclaré au journal Ultima Hora que, bien qu’il ait eu l’autorisation du maire, ils ont fait valoir qu’il n’avait pas de permis d’urgence.

“Ils n’ont pas eu pitié de la douleur que souffrait ma fille”a déploré l’homme qui, en désespoir de cause, a décidé de porter sa fille dans ses bras et d’entrer en passant devant les policiers. Lorsque l’autorisation du COE est arrivée, ont-ils expliqué, un parent est allé les chercher sur la route et les a emmenés chez eux.

