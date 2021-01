Le gouverneur de Santiago del Estero, Gerardo Zamora (57 ans), a confirmé qu’il avait été diagnostiqué avec un coronavirus.

Le gouverneur de Santiago del Estero, Gerardo Zamora (57 ans), a confirmé qu’il avait reçu un diagnostic de coronavirus. «Je veux communiquer que mon analyse Covid était positive. J’apprécie les messages et les souhaits de rétablissement, et je tiens à vous informer que ma famille et moi-même sommes en bonne santé, à la maison et sous les mesures d’isolement préventif correspondantes “, A publié Zamora sur son compte Twitter.

Un jour plus tôt, son épouse Claudia Ledesma Abdala (46 ans), présidente provisoire du Sénat, a également été testée positive au COVID-19. Comme l’a expliqué le législateur national, elle a découvert qu’elle avait été infectée “à la suite de un écouvillon de routine “ qui s’est tenue récemment “pour pouvoir se rendre à Buenos Aires” pour participer à une “activité officielle”.

Comme indiqué dans le protocole du Ministère de la Santé de la Nation, Zamora a été isolé pour la prévention (étant un contact étroit) et, bien qu’il ne présente pas de symptômes compatibles avec la maladie, il a été testé et a constaté qu’il avait également contracté le virus.

Gerardo Zamora a déclaré qu’il avait COIVID-19 via son compte Twitter (Twitter: @GZamoraSDE)

Jusqu’à présent dans la pandémie, près de dix mois, il y a déjà plusieurs gouverneurs qui avaient un coronavirus. Le plus récent est celui de la gouverneure de Santa Cruz, Alicia Kirchner. «Je suis en parfaite santé et j’ai la maladie sans symptômes», a-t-il déclaré. Trois jours auparavant, le 27, le gouverneur de San Juan, Sergio Uñac, avait déclaré qu’il avait COVID-19. “Je me sens bien en faisant les vérifications correspondantes”, a-t-il déclaré.

Début décembre, le 3 de ce mois, le gouverneur de Santa Fe, Omar Perotti, a également déclaré qu’il avait été infecté. Deux mois plus tôt, le 1er septembre, c’était le gouverneur d’Entre Ríos, Gustavo Bordet. À la mi-août, Gerardo Morales, le gouverneur de Jujuy, a confirmé qu’il avait COVID-19.

Actualités en développement …