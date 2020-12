“J’ai confiance en Dieu pour mon prompt rétablissement”, a déclaré le gouverneur du PRI (Photo: Cuartoscuro)

Ce mardi, gouverneur de l’entité fédérative de Zacatecas, Alejandro Tello, testé positif au COVID-19. Le responsable a révélé son état de santé via son compte Twitter: «Je vous informe que j’ai testé positif pour # COVID19, en suivant les protocoles de santé, Je serai isolé pour assumer mes responsabilités“, Publique.

Tello, qui a commencé son administration en 2016, a déclaré que «la pandémie n’est pas terminée, prenez bien soin de vous et de vos familles. #Reste à la maison”.

“J’ai confiance en Dieu pour mon prompt rétablissement”a déclaré le gouverneur du PRI.

Alejandro Tello Cisterna est né le 30 mai 1971 à Zacatecas. Diplômé en comptabilité publique de l’Université autonome de Zacatecas, il a débuté sa carrière en tant que fonctionnaire dans l’année 2000.

Cinq ans plus tard, il rejoint le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI). Avant de remporter le poste de gouverneur, il était Sénateur du Congrès de l’Union par Zacatecas, où il s’est distingué en tant que président de la Commission sénatoriale des sciences et de la technologie.

En fait dans Zacatecas il y a un total de 19201 personnes avec coronavirus dès le premier positif, selon les dernières données officielles correspondant à la 15 décembre.

De plus, il n’y a pas eu de décès par coronavirus dans la région au cours du dernier jour, donc cela continue avec 1560 décès depuis le début de la pandémie.

Il Secrétaire à la santé de l’état de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, a annoncé le matin du 30 novembre que l’entité est revenue au feu rouge épidémiologique dérivée d’une augmentation des cas de COVID-19[feminine.

Si nous utilisons les chiffres actuels, qui sont ceux qui sont publiés quotidiennement dans le sport, nous concluons que Zacatecas est déjà en rouge

“Quand nous avons commencé à voir le nombre et qu’au niveau national, ils nous avaient dit qu’ils allaient nous changer en nombre rouge, bien que cette semaine nous soyons apparus en orange, les schémas qui sont suivis au niveau national remontent à 15 jours”, a-t-il dit.

A cette époque, Breña Cantú indiqué que 6 municipalités de Zacatecan représentent 77% de la pandémie, tandis que 15 autres ont 14,3% et seules sept municipalités n’ont aucun cas.

L’un des facteurs qui ils ont augmenté le nombre d’infections, les hospitalisations et les décès est “la tempête parfaite», Comme il l’appelait Breña Cantu, qui a dit ça le mélange des saisons du rhume et de la grippe, aussi bien que les vacances sont à l’origine de cette expansion.

Le secrétaire à la Santé de l’État de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, a annoncé le matin du 30 novembre que l’entité était revenue au feu rouge épidémiologique résultant d’une augmentation des cas de COVID-19 (Photo: REUTERS / Jose Luis Gonzalez / File Photo )

Les accords conclus lors de la rencontres avec les cinq présidents municipaux des territoires avec le plus de cas, avec le Ecole de Medecine et avec lui Conseil de sécurité sanitaire étaient:

– Réduire la mobilité de la population

– Réduire le nombre de cas et le taux d’occupation de l’hôpital

– Qu’il y ait moins de décès dus au COVID-19

– Apprenez à vivre avec la maladie, car il n’y a pas de traitement

Ce lundi 14 décembre, le ministère de la Santé (SSa) a signalé qu’en 24 heures, 5930 infections et 345 décès dus à la maladie avaient été enregistrés au Mexique (Photo: REUTERS / Henry Romero)

L’épidémie de COVID-19 continue de faire des ravages dans la vie des Mexicains. Après une période de réouverture des activités, le pays connaît une nouvelle flambée de la maladie qui a déclenché des signes d’alerte, en raison de sa propagation rapide.

Ce lundi 14 décembre, le ministère de la Santé (SSa) a rapporté qu’en 24 heures il y avait 5930 infections et 345 décès causés par la maladie au Mexique.

Avec ces chiffres s’accumulent 1 255 974 cas positifs et 114298 décès. De même, il y a 36860 cas suspects avec possibilité de résultat, 1 561 829 négatifs et un total de 3 202 327 personnes étudiées depuis le premier cas enregistré dans le pays.

