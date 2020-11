Gretchen Whitmer

“Enfermez-les tous”, a déclaré un Donald Trump, qui a également remis en question samedi les menaces que Whitmer a reçues d’un groupe de personnes associées au groupe militant “Wolverine Watchmen”, qui cherchait à “déclencher une guerre civile”. comme l’a révélé le bureau du procureur du Michigan.

La gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, a accusé dimanche le président des États-Unis, Donald Trump, d ‘”incitation au terrorisme domestique”, après les propos qu’elle en a tenus lors d’un rassemblement électoral, plus d’une semaine après. les autorités accuseront la trace de personnes pour la tentative d’enlèvement.

“Il est incroyablement troublant que le président des États-Unis, dix jours après un complot visant à me kidnapper, me juge et m’exécute, dix jours après sa découverte, le président inspire, encourage et incite à nouveau ce type de terrorisme domestique” , Whitmer a dénoncé dans une interview pour NBC.

“C’est mal. Cela doit prendre fin. C’est dangereux, non seulement pour moi et ma famille, mais pour les fonctionnaires », a déclaré le gouverneur démocrate, que Trump avait déjà qualifié quelques jours auparavant de« dictateur ».

À un moment donné de son dernier rassemblement électoral au Michigan, Trump, qui a critiqué les mesures de verrouillage de Whitmer pour lutter contre la propagation de la pandémie, a appelé à son incarcération lorsque la foule républicaine sur place a crié “enfermez-la!” Le président américain a lancé ses attaques.

De l’équipe de campagne du magnat, sa belle-fille, Lara Trump, qui agit comme sa principale conseillère, a voulu minimiser ce qui s’est passé au Michigan et a assuré que le président des États-Unis «ne faisait rien pour provoquer que le les gens vont menacer cette femme.

“Il s’amusait lors d’un rassemblement”, a déclaré Lara Trump, dans ses mots pour CNN.

De son côté, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a également critiqué Trump pour ces propos et déploré «l’irresponsabilité» de ce type de rhétorique.

«Le président doit se rendre compte que les paroles du président des États-Unis pèsent une tonne. Et dans ce dialogue politique, injecter des tactiques de peur, en particulier sur un gouverneur et sa famille, est très irresponsable », a déclaré Pelosi lors d’un dialogue pour ABC.

Il y a un peu plus d’une semaine, treize personnes ont été inculpées au Michigan pour un prétendu complot terroriste domestique visant à kidnapper et à “peut-être assassiner” le gouverneur Gretchen Whitmer, dans l’intention de “déclencher une guerre civile”, selon le procureur général. de cet état, Dana Nessel.

