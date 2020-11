Le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a déclaré vendredi qu’il avait été testé positif au coronavirus alors que le virus atteignait des niveaux records dans l’État et aux États-Unis.

MiamiMundo / AP

Le démocrate de 66 ans est le cinquième gouverneur à signaler des tests positifs pour le coronavirus cette année. Trois gouverneurs, deux républicains du Missouri et de l’Oklahoma et un démocrate de Virginie ont contracté le COVID-19 cette année. Le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, a été testé positif en août, mais a reçu un test négatif quelques heures plus tard. DeWine a été testé positif à l’aide d’un test rapide avant de tester négatif plus tard dans la journée après avoir utilisé un test plus sensible développé en laboratoire.

Sisolak a déclaré lors d’un appel avec des journalistes qu’il ne présentait aucun symptôme et qu’il avait été balayé pour un test rapide vendredi matin, bien sûr. Après avoir obtenu un résultat positif, il a également subi des tests moléculaires et son échantillon est toujours en cours de traitement.

“Je suis un peu fatigué, mais je suis fatigué depuis mars, lorsque nous avons commencé à combattre le COVID”, a déclaré Sisolak. «Je pense que cela met simplement l’accent sur le fait que vous pouvez prendre toutes les précautions possibles et que vous pouvez toujours attraper le virus. Je ne sais pas comment je l’ai eue, mais nous allons nous mettre en quarantaine et nous en remettre. “

Sisolak est la troisième personne de son bureau à être testée positive au virus. La semaine dernière, le bureau du gouverneur a annoncé à un responsable anonyme basé à Carson City qu’il n’avait pas été en contact étroit avec Sisolak, mais qu’il avait été testé positif pour le virus. Début octobre, Caleb Cage, le directeur de la réponse COVID-19 de Sisolak, a également été testé positif. Vendredi, l’épouse du gouverneur, Kathy Sisolak, a été testée négative pour le virus.

Le département de la santé et des services sociaux de Carson City a commencé à enquêter sur les origines de l’affaire et à informer toute personne qui aurait pu être en contact avec le gouverneur, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il prévoyait de travailler de chez lui au manoir du gouverneur à Carson City pendant au moins 10 jours selon votre recommandation.

L’annonce de Sisolak intervient un jour où le Nevada a signalé 1857 cas supplémentaires de coronavirus, le total le plus élevé en une journée depuis le début de la pandémie. Le Nevada a signalé 116 737 cas et 1 893 décès tout au long de la pandémie.

Le gouverneur a déclaré qu’il avait été testé négatif pour le virus les 2 et 6 novembre. Il a limité ses apparitions car le virus a augmenté. Mis à part sa résidence et le Capitole, il n’est apparu en public que deux fois cette semaine, lors d’une conférence de presse mardi à Carson City et lors de l’ouverture d’un bureau du département des véhicules automobiles à Reno lundi, avec la mairesse Hillary Schieve, Le représentant américain Mark Amodei et le sénateur d’État Ben Kieckhefer.

Lors des deux événements, les participants portaient des masques et des chaises espacés d’au moins 1,8 mètre (6 pieds). Amodei a déclaré qu’il était resté dans le nord du Nevada, n’avait présenté aucun symptôme et prévoyait de se faire tester pour le COVID-19 samedi.

“Le membre du Congrès vit seul et se met en quarantaine en regardant” Diners, Drive-Ins et Dives “”, a déclaré son porte-parole Logan Tucker dans un communiqué.

Schieve a déclaré au Reno Gazette-Journal qu’il n’avait également présenté aucun symptôme et qu’il prévoyait de se mettre en quarantaine et de travailler à distance.

Sisolak a averti plus tôt cette semaine que l’Etat voyait des tendances «alarmantes» dans le virus en hausse et menaçait d’imposer des mesures plus strictes dans les deux semaines si la propagation du virus ne ralentissait pas. Il a exhorté les résidents à sortir pour les activités essentielles, à miser sur les plats à emporter plutôt que sur les restaurants et à éviter de passer du temps à l’intérieur avec des personnes en dehors de chez eux.

“Avec mon cas, je veux souligner l’importance pour les Nevadans de rester à la maison autant qu’ils le peuvent en ce moment,” dit-il.

Au cas où le gouverneur serait incapable de remplir les fonctions du bureau, le lieutenant-gouverneur Kate Marshall assume le rôle, conformément à la loi de l’État.

Marshall a déclaré qu’il était en contact avec le personnel de Sisolak et qu’il était prêt à l’aider pendant sa convalescence.

_