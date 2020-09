WASHINGTON – La saison primaire étant presque terminée, le New Hampshire et le Rhode Island ont organisé des concours de nomination mardi.

Deux titulaires dans le New Hampshire, le gouverneur républicain Chris Sununu et la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen, ont vaincu les principaux défis de longue date, a déterminé l’Associated Press à 20 heures. ET.

Le Delaware tiendra sa primaire d’État le 15 septembre.

Voici les éléments clés à surveiller pour les primaires de mardi:

Course au poste de gouverneur du New Hampshire

Le gouverneur républicain Chris Sununu, le titulaire, a fait face à un challenger principal de longue date, la conseillère municipale de Franklin Karen Testerman.

Sununu a été élu pour la première fois en 2013 et a été le premier républicain élu après que les démocrates aient occupé le siège depuis 2005. Testerman a sauté dans la course en raison de la réponse de Sununu au COVID-19, affirmant qu’il avait été trop restrictif, selon WMUR.

Selon un sondage réalisé en juin par le Saint Anselm College Survey Center, le taux d’approbation du poste de Sununu était de 77%.

Deux démocrates se disputent également le poste de candidat au poste de gouverneur de leur parti, le sénateur d’État Dan Feltes et Andru Volinsky, membre du Conseil exécutif du New Hampshire.

Le gouverneur du New Hampshire Chris Sununu prend la parole sur scène avant la série NASCAR Cup Series Foxwoods Resort Casino 301 au New Hampshire Motor Speedway le 2 août 2020, à Loudon, New Hampshire.

Feltes et Volinsky ont tous deux vanté leurs dossiers sur le financement de l’éducation et ont critiqué Sununu pour sa réponse au coronavirus, en particulier pour avoir permis aux districts scolaires locaux de décider comment rouvrir.

Feltes a surpassé Volinsky dans la collecte de fonds. Cependant, Volinsky a gagné le soutien des meilleurs progressistes, tels que le sénateur Bernie Sanders.

La sénatrice NH Jeanne Shaheen bat les principaux challengers

Shaheen, la titulaire démocrate, a vaincu deux challengers de longue date à la primaire démocrate pour son siège au Sénat.

Shaheen a concouru contre Paul Krautmann et Tom Alciere, qui avaient déjà brigué un siège à la Chambre en 2018 en tant que candidat libertaire.

Selon l’enquête de Saint Anselm, le taux d’approbation de Shaheen est de 52%.

Il y a également quatre candidats en lice du côté républicain, Gérard Beloin, Don Bolduc, Andy Martin et Bryant « Corky » Messner.

Messner est à la tête de la collecte de fonds et a été approuvé par le président Donald Trump. Son principal adversaire est Bolduc, un officier à la retraite de l’armée américaine. Messner, qui possède une fondation caritative pour aider les étudiants à faible revenu, a fait l’objet d’un examen minutieux au cours des dernières semaines après que le Washington Post a rapporté que la Fondation Messner n’avait accordé qu’une seule bourse au cours de ses 10 premières années.

En outre, Messner a également été critiqué pour avoir fonctionné dans le New Hampshire au lieu du Colorado, où il possède une maison de longue date et une entreprise. Messner, qui possède également une maison dans le New Hampshire, ne s’est pas inscrit pour voter là-bas avant 2018.

Jim Langevin, représentant du Rhode Island, bat son principal challenger

Le représentant sortant Jim Langevin, qui a servi le 2e district du Congrès du Rhode Island pendant près de deux décennies, a battu un défenseur principal en retard, le progressiste Dylan Conley.

Conley a sauté dans la course en juin, citant les manifestations de Black Lives Matter et la pandémie de coronavirus, selon le Cranston Herald.

Cette course suit une tendance continue de jeunes candidats progressistes qui tentent de renverser les titulaires démocrates de longue date. Jamaal Bowman de New York et Cori Bush du Missouri font partie des deux progressistes clés qui ont remporté les primaires contre des titulaires plus modérés.

Langevin a déclaré qu’il avait demandé sa réélection parce qu’il pensait qu’il fallait faire plus pour faire face à la crise économique et sanitaire à laquelle le pays est confronté après la pandémie, a rapporté le Herald.

«Il reste encore du travail à faire pour aider les habitants de Rhode Island et les habitants de notre pays à traverser cette crise en ce moment», a déclaré Langevin au Herald. «Nous menons une guerre sur deux fronts: la crise des soins de santé COVID, mais aussi les retombées économiques de la crise COVID.»

Selon le Herald, Conley a critiqué Langevin pour son profil bas au Congrès. Conley s’est concentré sur l’inégalité des revenus et soutient également Medicare for All.

