Le gouverneur de San Juan, Sergio Uñac.

Le gouverneur de San Juan, Sergio Uñac rompu le lien entre la province et l’Université nationale de San Juan (UNJS), en raison de plusieurs rapports critiques d’un groupe d’experts de cette maison d’études sur la gestion de la santé et la charge de données officielles liée au nombre d’infections à coronavirus.

Par une lettre adressée au recteur Oscar Nasisi, le président de Cuyo a pris la décision de «renoncer et / ou résilier tout accord de collaboration en cours célébré avec l’institution». L’argument souligne que l’université «a violé la confiance mutuelle“Avec le pouvoir exécutif pour qualifier cela”les données officielles publiées quotidiennement par le ministère de la Santé publique ne sont pas fiables ” de San Juan.

“Lesdits accords-cadres, et les avenants signés en conséquence, impliquent la confiance mutuelle des parties intervenantes, agissant de bonne foi et assurant la sécurité des données qu’elles contribuent aux projets communs”, décrit la lettre d’Uñac qui informe le recteur que les accords seront annulés.

L’inconfort à El Cuyo Il a été déclenché après que l’Institut d’automatisation (INAUT), qui dépend de la Faculté d’ingénierie de l’UNSJ, a publié une série de rapports qui interrogent directement le domaine de la santé publique de l’exécutif de San Juan.

Dans l’une de ses dernières analyses, publiée le 17 novembre, l’ingénieur Daniel Patiño a considéré que la partie responsable de la santé n’avait pas communiqué le nombre de «cas suspects ” et imputé au retard de traitement des tests.

“Le retard aujourd’hui est d’environ 12 jours. Inadmissible», A déclaré le chercheur à propos des tests sur écouvillon, qui précisait que la réalisation de ces tests devait être réalisée dans un délai maximum de 48 heures. Et il a assuré que cette mûre “donne une idée du manque de fournitures, de l’endommagement ou de la saturation du laboratoire d’analyse. Bien sûr, c’est un nombre scandaleux».

Patiño est même allé beaucoup plus loin dans ses questions. Il a estimé que San Juan sera autour d’un “Moyenne de 700 et 800 cas“Journaux des infections par COVID-19, contrairement à ce que rapporte officiellement San Juan, qui n’en a détecté que 73 dans le rapport interrogé.

La lettre de Sergio Uñac qui renonce à tous les accords passés avec l’Université nationale de San Juan (UNSJ).

Mais ce n’est pas le seul point. Pour un autre scientifique de l’INAUT, Santiago Tosetti, le gouvernement de San Juan a fait une erreur en ne prolongeant plus la phase 1 et que “il n’aurait pas dû y avoir de saut de la phase 1 à la phase 3”. Ces décisions auraient conduit à un niveau actuel de circulation de la population «très élevé» et, par conséquent, «à l’effondrement du système de santé local».

Face à un tel diagnostic, l’institut qui dépend de l’UNSJ a annoncé que lancerait ce week-end une page web spécialisée pour contraster les données officielles de la province de Cuyana. «Nous allons les ajuster et utiliser nos modèles», a anticipé Patiño. Ce projet et la couverture médiatique des rapports ont provoqué un malaise chez le gouverneur Sergio Uñac.

«Parce que nous estimons que les données officielles publiées quotidiennement par le ministère de la Santé publique ne sont pas fiables, que la confiance mutuelle est clairement violée, ce qui empêche absolument la possibilité de travailler sur n’importe quel projet»A conclu le président dans sa lettre qui porte sa signature.

La sous-déclaration dans le décompte de l’évolution épidémiologique du coronavirus a été une source de confusion dans tout le pays, mais aussi dans le reste du monde. Le cas le plus important était celui de la province de Buenos Aires, lorsque le gouverneur Axel Kicillof et son ministre de la Santé, Daniel Gollan Ils ont mis à jour la méthode de traitement des données et, de cette manière, ils ont ajouté 3500 décès dus au coronavirus en une seule journée. Plus tard, la ville de Buenos Aires a adopté un critère similaire pour ajuster les informations.

J’ai continué à lire:

À la recherche de plus de dollars, le gouvernement a lancé un dialogue avec les sociétés minières pour avoir un plan sur 30 ans

Le gouverneur de San Juan a demandé que le PASO de l’année prochaine soit suspendu

Après la pression des gouverneurs, le gouvernement autorise des négociations pour l’élimination éventuelle du PASO