14/11/2020 Alba Carrillo traverse un moment très doux à tous les niveaux EUROPE ESPAGNE SOCIÉTÉ

MADRID, 30 ANS (CHANCE)

Alba Carrillo a décidé de commencer la journée, et la semaine, en faisant plaisir à ses nombreux adeptes. Et, défiant les basses températures qui annoncent l’arrivée imminente de l’hiver dans la capitale, il s’est montré un homme formidable avec une tenue de sport qui laisse peu de place à l’imagination. Et c’est que ce corps, en plus d’être une chose de la génétique, a de nombreuses heures d’entraînement en plus et le mannequin n’a pas hésité à se vanter de la récompense de tout effort.

Et ce n’est autre qu’un corps tonique sans un gramme de graisse ou de cellulite avec lequel Alba nous a laissés sans voix le matin. Avec des collants et un haut de sport avec un imprimé de style délavé en saumon et blanc, l’ex Feliciano López a montré ses jambes spectaculaires et un ventre plat qui montrent qu’elle est à son meilleur.

L’été dernier, Alba a dû faire face aux commentaires qui spéculaient sur une possible grossesse et sur une augmentation mammaire et, avec un grand sens de l’humour et la sincérité qui la caractérise, a avoué qu’elle n’avait pas subi d’opération ni qu’elle n’attendait un bébé. Au lieu de cela, elle avait pris quelques kilos dont elle était fière. Trois mois plus tard, aucune trace de cette légère augmentation de poids qu’elle-même avouait, puisque le modèle est plus spectaculaire que jamais.

Dans une étape très calme de sa vie, Alba entretient une relation discrète avec la présentatrice Santi Burgoa et se vante d’une très bonne relation avec son ex, Fonsi Nieto, avec qui dans le passé elle a joué dans d’âpres confrontations qui, heureusement et pour son fils Lucas, ils sont complètement oubliés. Concernant le domaine professionnel, la mannequin vit un moment très doux et associe son travail à la télévision – elle collabore à des programmes comme “Viva la vida” ou “Ya es midi” – avec sa facette d’entrepreneur de mode, depuis quelques semaines elle a inauguré votre premier magasin.