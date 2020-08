Le train maya est l’un des projets les plus importants du gouvernement AMLO (Photo: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro)

Il Train maya, un projet qui vise à dynamiser économiquement le sud-est du pays, s’est imposé comme l’un des projets d’infrastructure phares du gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), qui a défendu sa construction bec et ongles, contre les critiques, les accusations pour son possible impact environnemental et une urgence sanitaire.

Et est-ce que le train maya Il parcourra une distance d’environ 1500 kilomètres et traversera les États du Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán et Quintana Roo. «C’est un projet visant à améliorer la qualité de vie des gens, à prendre soin de l’environnement et à faire exploser le développement durable», dit-il Fonatur (Fonds national pour la promotion du tourisme), en charge de son développement.

Dans sa défense du projet, le gouvernement veille à ce que son développement soit «un allié pour la conservation et la récupération des écosystèmes et de la richesse naturelle qui les habite». « Nous allons au-delà de la réglementation environnementale, en maîtrisant et en atténuant les impacts des projets actuellement en fonctionnement», Disent-ils sur le site officiel.

Il y a plus d’une douzaine d’espèces qui pourraient être affectées (Photo: avec l’aimable autorisation d’Azcarm)

Cependant, l’histoire est différente lorsqu’elle est racontée par des organisations non gouvernementales et des militants sociaux, ainsi que par des résidents locaux. La Association des zoos, écloseries et aquariums du Mexique (AZCARM), par exemple, assuré en juin que le train maya affectera les écosystèmes de la faune.

« Les dégâts que nous savons désormais seront encore plus importants car il fonctionnera au diesel », ont-ils indiqué. «Des alliés environnementaux sont nécessaires de toute urgence dans notre sphère politique», ont-ils conclu. Et est-ce que mettrait en danger jusqu’à 18 espèces, selon ses experts, dont le puma, l’ocelot et le jaguar.

Sur cette dernière espèce, plus de 40% de la distribution a été perdue au Mexique et les spécialistes estiment qu’il y a moins de 4 000 spécimens distribués dans le pays. Sa population diminue d’année en année en raison de grandes menaces, du trafic d’espèces, de la chasse illégale et de la perte de leur habitat.

Le projet a rencontré la résistance des ONG et des communautés locales (Photo: Edgard Garrido / .)

Ils estiment que dans la péninsule du Yucatan, Oaxaca et Chiapas, il y a environ 1800 spécimens, c’est la zone où il est construit le grand travail de l’administration gouvernementale actuelle: le train maya. L’inquiétude que l’infrastructure des itinéraires affecte ce félin a également été exprimée par Gerardo Ceballos, président de l’Alliance nationale pour la conservation du jaguar.

A cette préoccupation s’ajoute celle de Centre mexicain de droit de l’environnement (Cemda), ce qui indique qu’il y a une biosphère entière en danger et met en évidence, en tant qu’espèce vulnérable macao, tapir, flamenco, quetzal, toucan, le puma, l’ocelot, l’opossum, le cacomixtle, le raton laveur, le singe hurleur, le singe araignée, le jaguar, différentes espèces de chauves-souris, tortues, iguanes et serpents.

Mais cependant, moins de 1% des 139 milliards de pesos estimés que le développement du train maya coûtera sera destiné au l’atténuation de l’impact environnemental que ce projet aura.

Selon Déclaration d’impact environnemental, qui a été demandé par le portail Le PDG via une demande de transparence, dans le méga-projet programmes de conservation dans la région avec des ressources qui s’additionnent 21,6 millions de pesos, c’est-à-dire juste le 0,015% du coût total du projet.

Fonatur a mis en garde contre l’impact environnemental que le projet générera, mais allouera à son tour peu d’argent pour l’atténuer (Photo: Cuartoscuro)

Le montant sera utilisé pour un ensemble d’initiatives pour le surveillance environnementale, la conservation des sols, il sauvetage de la faune et de la flore, il gestion des déchets et surveillance des passages fauniques, qui, selon les estimations du Fonds national de promotion du tourisme (Fonatur), représenterait une dépense de 7,6 millions de pesos.

De même, les autorités fédérales estiment une dépense de 14 millions de pesos pour résoudre le défricher les arbres et les plantes au long de 606,4 hectares de terrain où passera la voie ferrée.

Parmi les autres impacts négatifs que la construction de cet ouvrage représentera, il y a le fait que 6637 arbres et plantes de 178 espèces différentes devra être retraits. Il est à noter que parmi eux se trouvent quatre espèces menacées et inclus dans la norme 059-Semarnat-2010 pour le protection des espèces indigènes.

De plus, il est prévu qu’à la suite de ce projet augmenter l’émission de gaz polluants, comme le dioxyde de carbone, effets sur la végétation, la faune et les corps de Eau. Prévoit même perturbations des dynamiques sociales dans la région où ce transport est construit.

Le président López Obrador a défendu contre toute attente son projet, l’un des plus importants de son administration (Photo: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Ceci, sans oublier ce qui a été mis en garde dans l’étude d’impact environnemental (MIA) des sections 1, 2 et 3 du train maya – 631,25 kilomètres de voies ferrées -, où il est détaillé que le projet pourrait être menacé en raison de instabilité des pentes, chutes ou glissements de terrain, affaissement ou inondation.

À la lumière de tout ce qui précède, Conacyt a été très clair en mars, lorsque le document Territorios Mayas en el paso del tren: situation réelle et risques prévisibles, préparé par le Conseil national de la science et de la technologie pour la analyse des risques dans les territoires où le train maya est prévu.

Parmi ses conclusions figurent les effets négatifs sur 10 aires naturelles protégées, destruction irréparable de 1288 sites archéologiques, vulnérabilité des droits de 146 000 autochtones, emplois précaires et temporaires et prévision d’une augmentation de la traite des êtres humains et du trafic de drogue.

Mais López Obrador est optimiste et omet ce type de critique lorsqu’il évoque le train maya, qu’il a exclu d’avoir un impact environnemental. Le président a déclaré que 80000 emplois seront créés avec les quatre sections déjà soumissionnées cette année, en plus de 150000 d’ici 2021.

