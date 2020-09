LOUISVILLE, Ky. – Y aura-t-il «justice pour Breonna» comme l’ont demandé des milliers de manifestants, de célébrités et de politiciens?

Ou un grand jury disculpera-t-il les trois policiers du métro de Louisville qui ont pris la vie de Breonna Taylor, 26 ans, lors de l’exécution bâclée d’un mandat de perquisition en mars?

Quand – et si – un grand jury examinera leur sort, il aura la possibilité de les inculper selon l’un des trois degrés d’homicide – de l’homicide imprudent au meurtre.

Les 12 grands jurés pourraient également envisager une accusation de mise en danger gratuite, décidant qu’un ou plusieurs officiers ont agi sciemment d’une manière qui créait un «danger substantiel de mort ou de blessures corporelles graves à un autre».

Le panel pourrait également choisir de ne renvoyer aucun acte d’accusation – ou le procureur général Daniel Cameron pourrait choisir de ne pas présenter une affaire au grand jury et de prendre la décision lui-même.

Selon les normes de l’American Bar Association, les procureurs ne devraient pas demander de mise en accusation à moins qu’ils ne croient raisonnablement que les accusations sont étayées par une cause probable – et qu’il existe suffisamment de preuves pour étayer les accusations au-delà de tout doute raisonnable lors du procès.

Cameron a refusé de discuter du moment choisi pour une présentation au grand jury ou même si une présentation se produirait, et cette semaine, il a réprimandé les médias pour avoir spéculé sur la base de sources anonymes.

La mort par balle de Taylor a suscité des manifestations à Louisville et à travers les États-Unis par des militants qui ont exigé que le Sgt. Jonathan Mattingly et les détectives Myles Cosgrove et Brett Hankison seront inculpés et condamnés au pénal.

Les demandes d’accusations de meurtre proviennent spécifiquement d’un éventail de noms éminents allant de la candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris à Kim Kardashian West.

Mais les avocats disent qu’un acte d’accusation pour meurtre est presque impensable car il exige que l’auteur ait tué une autre personne intentionnellement.

Lire la suite: Malgré la pression publique et politique, les fusillades policières aboutissent rarement à des accusations d’agents

Taylor a été mortellement abattue le 13 mars après que son petit ami, Kenneth Walker, pensant que le couple était volé, ait tiré un coup à l’intérieur de l’appartement. La police a déclaré que la balle avait frappé Mattingly à la cuisse, mais l’avocat de Walker a fait valoir que le sergent aurait pu facilement être abattu par un autre officier dans le barrage de balles.

Hankison a été limogé par le chef par intérim du LMPD, Robert Schroeder en juin pour avoir violé la politique de recours à la force du département en tirant «à l’aveuglette et sans raison» 10 coups de feu dans l’appartement de Taylor et un à côté, montrant une «extrême indifférence à la valeur de la vie humaine».

Cela reflète le libellé de la loi sur la mise en danger gratuite. Hankison a fait appel de son licenciement.

La décision du grand jury pourrait dépendre de la loi d’autodéfense du Kentucky, a déclaré le procureur du comté de Hardin, Shane Young, qui a servi sept ans en tant que procureur adjoint dans le comté de Jefferson et les sept dernières années en tant que procureur élu de Hardin.

La loi stipule qu’un civil ou un policier peut utiliser une force meurtrière pour se protéger lorsqu’il le juge nécessaire pour éviter la mort ou des blessures graves. Il n’y a pas d’obligation de battre en retraite en premier.

Breonna Taylor: Des procureurs spéciaux au cas où il est dit de faire preuve d’empathie avec les victimes et de partager des racines cléricales

La loi stipule également que la demande de légitime défense doit être évaluée du point de vue du tireur.

«Chaque fois que vous avez un agent de police qui pourrait agir en légitime défense, ce serait une bataille difficile pour obtenir une condamnation», a déclaré Young.

Citant en partie le statut de légitime défense, plusieurs avocats chevronnés de la défense pénale ont déclaré au Courier Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, en juillet qu’ils ne pensaient pas qu’aucun des policiers ne serait accusé d’homicide.

Un couple d’avocats a déclaré que Mattingly et Cosgrove pourraient être accusés d’homicide imprudent s’ils savaient que le mandat de perquisition pour l’appartement de Taylor avait été obtenu de manière inappropriée.

Pourtant, d’autres avocats ont déclaré plus récemment que les policiers pourraient être inculpés de cette infraction s’il y avait des preuves qu’ils savaient, lorsqu’ils l’ont abattue, qu’elle n’était pas armée et qu’elle n’était pas la personne qui leur avait tiré dessus. Taylor n’avait pas d’arme.

Sam Aguiar, l’un des trois avocats de la succession de Taylor, a fait valoir que Hankison pouvait être accusé de tentative de meurtre.

Selon la loi du Kentucky, les votes de neuf des 12 grands jurés sont nécessaires pour renvoyer un acte d’accusation.

Les normes de l’American Bar Association stipulent qu’un procureur ne doit pas tenir compte de la politique dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. Young a déclaré que cela signifie qu’un procureur ne devrait pas obtenir un acte d’accusation «simplement parce que le public veut une poursuite».

«Des personnes ont-elles été poursuivies par crainte de conséquences politiques?» Il a demandé. « Bien sûr, mais la justice est censée être aveugle. »

Les grands jurys ont été décrits comme des outils de poursuite; le juge suprême de New York a déclaré un jour qu’ils «inculperaient un sandwich au jambon» si un procureur le leur demandait.

Mais Young a déclaré qu’ils pouvaient être étonnamment indépendants. Les procureurs peuvent faire des recommandations aux grands jurys, bien que Young ait déclaré qu’il ne le faisait jamais.

Les grands jurys ne sont pas tenus de suivre ces recommandations.

Voici quelques autres règles qui s’appliquent:

Les agents peuvent demander à témoigner ou présenter d’autres preuves, mais le grand jury décide de les autoriser. Les cibles témoignent rarement parce qu’elles doivent comparaître seules, sans avocat, et risquent de s’incriminer ou de parjure.

Les grands jurés peuvent interroger eux-mêmes les témoins et même demander aux procureurs de quitter la salle du grand jury pendant qu’ils le font.

Les seules personnes autorisées à l’intérieur sont les procureurs, les témoins, un sténographe judiciaire et un traducteur, si nécessaire.

La procédure est secrète, mais une transcription du témoignage est fournie au conseil des cibles, si elles sont inculpées.

Les noms des grands jurés sont secrets, autres que celui du contremaître, qui doit signer l’acte d’accusation.

Les actes d’accusation doivent être rapportés à un juge de circuit en audience publique. Si aucun acte d’accusation n’est renvoyé, connu sous le nom de «pas de vraie facture», cela doit également être signalé.

Les procureurs peuvent demander que les actes d’accusation soient scellés, mais ils ne peuvent être tenus secrets que jusqu’à ce que l’accusé soit en détention ou libéré sous caution.

Si un grand jury décide de ne pas renvoyer un acte d’accusation, cela n’empêche pas que l’affaire soit présentée à un autre plus tard.

Suivez Andrew Wolfson sur Twitter: @adwolfson.

