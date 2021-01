Cristy Nodal, mère du chanteur régional mexicain Christian Nodal, a rapporté que l’un de ses oncles est mort du COVID-19.

«Mon cher Benny est parti, qui plus que mon oncle, a toujours été mon Chipilón. Je remercie le ciel de vous avoir mis dans notre famille, merci de nous aimer tant. Nous l’avons également fait de tout notre cœur et de notre respect. Pour toujours, votre grand exemple de vie, de joie, de fidélité et d’amour pour la musique vivra en nous»A écrit Silvia Cristina à partir de son compte Instagram officiel.

La mère de la chanteuse a regretté de ne pas pouvoir dire au revoir à son parent, car sa mort était due au COVID-19: «Nous n’avons pas pu dire au revoir à mon enfant (…) Nous avons manqué de nous donner une joue parce que le virus nous a rattrapés. Je suis sûr que nous vous avons fait très plaisir comme vous nous l’avez fait! Merci beaucoup, mon cher Benny. “

La belle-mère de Belinda a partagé une série de photographies et de matériel vidéo à la mémoire du défunt. Dans le premier cliché, la chanteuse de Sonora, qui porte une chemise rose, pose dans un portrait de famille étreignant la personne récemment décédée.

De ses histoires Instagram, Silvia a continué à rendre hommage avec une photo d’elle-même et un message émotionnel dans lequel elle a remercié le soutien qu’elle a reçu après cette perte.

Silvia Cristina Nodal sur Instagram

“2020 tu m’as laissé essoufflé et même sans poils mais tu ne prends pas ma foi et mon désir d’aller de l’avant, nous avons encore beaucoup à célébrer. Le départ de nos proches fait mal à l’âme mais je suis sûr qu’ici sur terre, ils continueraient à célébrer la vie! Merci pour toutes vos prières, petit à petit j’avance », a-t-il partagé.

Pendant les vacances de décembre 2020, Silvia a partagé l’arrivée du coronavirus à sa famille. La mère du chanteur a expliqué avoir vécu un “cauchemar” pendant ces dates et avoir affronté un “Noël très différent”.

Cette nouvelle a suscité beaucoup d’empathie de la part des adeptes de la mère de la chanteuse. Même le partenaire actuel de Christian, Belinda a laissé un commentaire sur le message pour montrer son amour pour la famille.

Face à cette perte, le chanteur a partagé un message émouvant sur son Twitter: “Comme il est difficile de célébrer la vie après tant de morts”il a écrit, faisant référence à son anniversaire qui était juste un jour loin.

Le 11 janvier La famille Nodal a célébré les 22 ans du chanteur. Sur les réseaux sociaux, Belinda a partagé l’incroyable décoration avec laquelle elle a surpris son petit ami.

La célébration à l’occasion d’un célèbre anime japonais a été réalisée par Ana Cuellar, la créatrice d’événements qui était en charge de la luxueuse fête de Noël que le couple a partagée, et elle a eu lieu la veille de l’anniversaire du chanteur.

Un jour après, La mère du chanteur a partagé deux vidéos de la célébration, toutes deux avec Christian sur le point de souffler les bougies et de diviser le gâteau décoré avec les personnages de Menace de mort, un anime dont le jeune couple est fan.

Dans la première vidéo, la famille du chanteur, dirigée par Belinda, a chanté les mañanitas et Christian, extrêmement souriant, a emboîté le pas. Dans le second qu’il a partagé via Instagram, vous pouvez voir l’interprète de “Des bisous que je vous ai donnés” bien plus tard, avec un chapeau d’anniversaire classique, souriant en cassant un autre gâteau.

