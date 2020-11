. / EPA / TOLGA BOZOGLU

Écriture sportive, 29 novembre . .- Le Grand Prix de Bahreïn, troisième-dernier de la Coupe du monde de F1, qui a été interrompu ce dimanche sur le circuit de Sakhir avec un drapeau rouge, juste après le départ, à cause de l’accident effrayant des Français. Romain Grosjean (Haas), vient de sortir de la grille et avec les positions occupées par les pilotes au moment de la pause.

Lorsqu’il a touché l’Alpha Tauri du Russe Daniil Kvyat, le Français – qui ne souffre d’aucune blessure majeure à part des brûlures aux mains et aux chevilles – s’est écrasé contre la barrière et a détruit de façon dramatique sa voiture qui a pris feu. Le test a été arrêté immédiatement, avec un drapeau rouge; et plus tard, il a été signalé que le redémarrage serait retardé car, outre le retrait des restes du Haas de Grosjean de la piste, la clôture de sécurité dans laquelle il s’était écrasé devait être réparée.

Pendant quelques instants, le pire fut à craindre à Sakhir, puisque la production télévisuelle n’offrait pas une répétition de l’accident, dont on a vu que la voiture de Grosjean était en flammes.

Plus tard, les images de la Gaule, conscientes et sans problèmes apparents, ont été vues dans la voiture médicale. Avec lequel un certain calme a été retrouvé dans le circuit de Sakhir.

Cependant, le visionnement de l’évacuation du Français, qui pendant quelques secondes brûlait à l’intérieur du «cockpit» d’une voiture littéralement divisée en deux, était tout aussi effrayant.

Le cauchemar éphémère a d’abord entraîné de petites brûlures aux mains et aux chevilles, selon son équipe; avant que Grosjean ne soit évacué vers un hôpital militaire de Manama, la capitale du royaume arabe, pour un examen plus détaillé.

La course a été interrompue dans le premier tour, dans lequel l’Anglais Lewis Hamilton (Mercedes) – déjà mathématiquement sept fois champion du monde -, parti de la pole, a conservé sa première position; mais dans lequel le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a avancé un et est deuxième.

Le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) a amélioré de deux places et repris le test – initialement prévu pour 57 tours, pour terminer un parcours de 308 kilomètres – en troisième position. L’Espagnol Carlos Sainz (McLaren), quinzième sur la grille, a repris la course en treizième position.