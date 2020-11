Le groupe Prisa a rapporté ce jeudi avoir reçu une offre d’un homme d’affaires espagnol d’acquérir sa division médias, qui comprend le journal El País, victime de pertes ces derniers temps.

L’offre, qui a été produite sans avoir été sollicitée, sera évaluée par le conseil d’administration de Prisa, qui fournira une réponse “le cas échéant”, a indiqué le groupe dans un communiqué.

La société n’a pas dévoilé le montant proposé, mais la presse espagnole l’a estimé entre 150 et 200 millions d’euros (entre 175 et 235 millions de dollars).

L’offre faite par l’homme d’affaires espagnol Blas Herrero, propriétaire de la station de radio Kiss FM, entend reprendre l’ensemble de la division média de Prisa, qui comprend le journal El País, la radio Cadena Ser et le journal sportif AS.

“L’offre n’inclut pas la business unit Education”, ce qui met en avant l’éditeur de livres scolaires Santillana, principale source de revenus du groupe, “et ne constitue pas non plus une offre publique d’acquisition des actions Prisa”, indique le communiqué.

Des informations sur l’éventuelle acquisition ont été avancées mercredi soir par certains médias, ce qui a conduit l’instance de régulation de la bourse espagnole, la CNMV, à suspendre la cotation de l’action Prisa jeudi matin pour éviter des «perturbations».

Une fois l’offre confirmée par le groupe, la CNMV a levé la suspension de l’action qui à 14h00 heure locale (13h00 GMT) avait bondi de 17% à 0,84 euro.

Prisa a subi des pertes ces dernières années, au cours desquelles ses médias ont vu leurs revenus diminuer.

Entre janvier et septembre, sa division presse (El País et AS) a chuté de 26% et la division radio (Cadena Ser et la radio colombienne Caracol) a chuté de 38%, principalement en raison de la baisse des revenus publicitaires au milieu de la nouvelle pandémie. coronavirus.

du / CHZ / mb