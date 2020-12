Edenor est le plus grand distributeur d’énergie électrique du pays

Quelques jours après la fin de l’année, l’une des plus grandes ventes d’entreprise de 2020 a été clôturée. Le groupe Pampa Energía a vendu l’opération Edenor au groupe Vila-Manzano. La communication officielle sera faite cet après-midi à la fermeture des marchés, mais des sources proches des acheteurs ont assuré Infobae que le transfert de l’entreprise a déjà été signé.

Dans la société de distribution d’électricité, ils ont expliqué que le groupe qui commande Marcelo Mindlin a décidé de se dessaisir du plus grand distributeur du pays pour se concentrer sur l’activité gazière. «Pampa va se concentrer sur la production d’électricité. Outre les 350 millions USD investis dans l’extension de la centrale thermoélectrique de Genelba en juin 2020, Pampa investira 200 millions USD dans la fermeture du cycle combiné de la centrale thermoélectrique d’Ensenada Barragán. Et aussi à la production de gaz à travers l’attribution du Plan Gaz, où il prévoit d’investir 250 millions USD dans les prochaines années, dont 100 millions USD au cours de 2021 ″, ont expliqué des sources proches de l’opération en expliquant la vente de 51,8% des actions. Le reste du paquet d’actions est entre les mains de l’Anses ou de la Bourse.

Par une déclaration, Pampa a expliqué que «la clôture de la transaction est soumise à la satisfaction de certaines conditions préalables habituelles pour ce type de transaction, y compris, entre autres, l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de Pampa et l’entité nationale de réglementation de la Électricité (ENRE).

Le prix convenu pour près de 52% des actions, comme l’explique le vendeur dans un communiqué, est “un paiement de 100 000 000 USD composé des éléments suivants: (i) 21 876 856 actions de catégorie B d’Edenor (le «Prix en nature») pour une valeur de 5 000 000 USD; (ii) 95 000 000 USD (le «prix au comptant»), à payer 5 000 000 USD à la signature de la transaction, 50 000 000 USD à la clôture et 40 000 000 USD financés pour une durée d’un an ».

Daniel Vila, Pamela David, Elena Jordan et José Luis Manzano

À ce nombre, il faut ajouter la dette de près de 100 millions de dollars que la société a et que les nouveaux opérateurs prendraient en charge.

De même, de Pampa, ils ont indiqué qu’au cours des 15 années où ils ont eu la cocession “Edenor n’a jamais distribué de dividendes à ses actionnaires” et qu’il “a tout réinvesti” dans l’opération.

Avec cette opération, José Luis Manzano et Daniel Vila deviennent l’un des hommes forts de l’énergie puisqu’ils contrôleront la distribution du plus grand opérateur du pays auquel s’ajoute l’exploitation d’Edemsa, le distributeur d’énergie de Mendoza. . Associé à eux, Mauricio Filiberti, l’un des propriétaires de Transclor, seul producteur de chlore du pays, participe également à l’opération.

La société Edenor est l’un des plus grands distributeurs d’électricité du pays. Créé à partir des privatisations des années 90 qui ont divisé l’opération dans la ville et la banlieue en deux. À l’heure actuelle, la zone de concession comprend 20 districts du nord-ouest du Grand Buenos Aires et du nord-ouest de la ville autonome de Buenos Aires, qui représente une superficie de 4637 kilomètres carrés et une population d’environ 9 millions d’habitants dans laquelle elle compte 3 millions de clients.

