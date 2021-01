Les passagers marchent à l’aéroport La Aurora à Guatemala City (Guatemala). . / Esteban Biba / Archives

Guatemala, 15 janvier . .- Le Guatemala a signalé ce vendredi 22 autres décès dus à la pandémie de covid-19, portant le nombre de morts à 5177 personnes depuis mars 2020.

Selon le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale, 623 cas étaient positifs au cours des dernières 24 heures et le nombre d’infections de cette maladie atteint 147 560 personnes au total.

Les statistiques mises à jour par les autorités sanitaires indiquent qu’il y a 9 166 cas actifs tandis que 133 217 Guatémaltèques se sont rétablis de la covid-19.

L’incidence cumulée est de 875,3 pour 100 000 habitants, le taux de mortalité est de 30,7 pour 100 000 habitants et la mortalité reste à 3,5%.

Selon le portefeuille Santé, depuis le 13 février – un mois avant le premier cas – 692 210 tests ont été effectués et 21,5% ont été positifs.

Le Guatemala est le pays qui compte le plus de décès dus au coronavirus en Amérique centrale, suivi du Panama, qui fait près de 4700 décès. Cependant, le Guatemala compte presque quatre fois la population du Panama.

Selon les données officielles, 69% des personnes décédées au Guatemala du covid-19 sont des hommes et 28% sont des femmes. Les trois pour cent restants n’ont pas été déterminés.

Le nombre de décès dus au virus pourrait être plus élevé, car selon plusieurs experts, il y a une sous-déclaration des décès.

L’organisation Laboratorio de Datos a affirmé la semaine dernière que jusqu’au 5 décembre, il y avait un excès de mortalité au Guatemala puisque 12575 personnes ont perdu la vie plus que la moyenne habituelle des trois dernières années, selon les informations obtenues auprès du Registre national des personnes ( Renap).

Sur ce total de décès excessifs, le laboratoire de données a averti que 7 439 sont attribués au covid-19.

Selon les experts, le ministère de la Santé rapporte moins de décès car il n’a pas une couverture complète dans le pays, contrairement à Renap.

Les autorités ont mis en garde en octobre dernier contre une deuxième vague dans le pays pour les mois de novembre et décembre, bien que les registres officiels indiquent également une augmentation des infections et des décès en janvier.