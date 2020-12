Vue des ambulanciers paramédicaux en entrant dans la zone d’urgence d’une femme présentant des symptômes de coronavirus à l’hôpital général de San Juan de Dios, à Guatemala City (Guatemala). . / Esteban Biba / Archives

Guatemala, 19 décembre . .- Le Guatemala est responsable de la mort de 35 personnes du covid-19 ce samedi et a déjà ajouté 4 624 décès au total depuis mars, selon la dernière mise à jour des données du ministère de la Santé.

Le pays d’Amérique centrale a ajouté 536 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, représentant 132 595 cas positifs, dont 49,8% dans le département du Guatemala, où se trouve la capitale du pays et où vivent environ 3,5 millions de personnes. personnes.

Selon le portefeuille de la santé, 120 715 patients se sont rétablis de la maladie mais le virus est toujours actif chez 7 256 autres personnes, bien que les deux chiffres soient une «estimation».

Le Guatemala est sous la deuxième vague du virus – la première a eu lieu entre juin et août -, selon les autorités, qui avaient mis en garde comme “imminente” cette nouvelle expansion des infections et des décès pour novembre et décembre.

Ce n’est qu’au cours des cinq derniers jours que le ministère de la Santé a fait état du décès de 174 personnes en raison de la maladie, dont 35 ce samedi.

Le premier cas de coronavirus dans le pays a été détecté le 13 mars, ce qui a provoqué un verrouillage qui a duré jusqu’au 27 juillet, date à laquelle certaines mesures ont été retirées, et qui a pris fin définitivement le 1er octobre avec la fin du couvre-feu. et l’ouverture de bars, cinémas, gymnases et sports amateurs.

Le nombre total de décès dus au virus dans le pays pourrait cependant être plus élevé, selon les données du Registre national des personnes (Renap), qui comptait le décès de 4916 personnes jusqu’en août, tandis que le portefeuille de la santé estimait à 2000 décès. victimes mortelles de la maladie à ce moment-là.

Selon les experts, la différence entre les deux sources est due au fait que le ministère de la Santé ne dispose pas d’une couverture universelle et donc le nombre de décès dus au coronavirus est supérieur aux données officielles de ce portefeuille.

Le Guatemala a également enregistré une augmentation de la mortalité de 41,4% entre juin et août, au plus fort de la pandémie, selon une étude publiée début octobre par l’Université d’État de San Carlos (Usac).

Le document souligne que 6 799 personnes de plus sont mortes au cours de cette période que la moyenne des trois dernières années et que cela est dû à la pandémie.

L’incidence cumulée du virus au Guatemala est de 786,5 personnes pour 100 000 habitants – quatre de plus que vendredi – alors que le taux de mortalité est de 3,5%, selon le ministère de la Santé.