Guatemala, 9 novembre . .- Le Guatemala a porté ce lundi à 42 le nombre officiel de personnes tuées par le passage du phénomène tropical Eta et maintenu le nombre de disparus à 101, selon la dernière mise à jour des données du Coordonnateur national pour la réduction Catastrophe (Conred).

L’entité de protection civile a souligné qu’en outre, le nombre de blessés était passé à 15 et les blessés à 18 720 sur un total de 775 incidents enregistrés, principalement dans le nord du pays.

Dimanche, 27 décès avaient été officialisés au Guatemala à cause d’Eta, donc le dernier jour, 15 autres décès dus à la dépression tropicale ont été confirmés.

Les décès ont été enregistrés par Conred dans le département de Quiché (nord), où 14 ont été dénombrés; ainsi que 13 à Izabal (nord-est), sept à Huehuetenango (ouest), six à Alta Verapaz (nord), un à Quetzaltenango (ouest) et un autre dans le département central du Guatemala.

Conred a également identifié au moins 4 102 personnes qui sont toujours exposées au risque de glissements de terrain, d’inondations et d’autres facteurs laissés par le passage de la dépression tropicale Eta, avec un solde de 343 038 personnes touchées directement et indirectement.

En ce qui concerne les infrastructures, Conred a estimé qu’il y avait près de 17 000 maisons touchées, 108 tronçons de routes endommagés et neuf routes détruites, ainsi que 246 écoles avec des problèmes structurels. 16 ponts détruits et 34 ponts endommagés ont été ajoutés à la liste.

AFFECTÉ AU DÉPARTEMENT DE PETÉN

Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a déclaré lundi en quittant le siège de Conred, au sud de la capitale guatémaltèque, que dans le département du nord du Petén, il y avait environ 2000 familles touchées par Eta et qu’il avait déjà envoyé suffisamment de nourriture à environ un tiers par avion, mais le reste arrivera ce mardi par voie terrestre.

En outre, il a souligné qu’un “hélicoptère Black Hawk des États-Unis est parti avec de l’aide à Soloma, Huehuetenango (à environ 302 kilomètres au nord-ouest de la ville de Guatemala)”, où également “les pluies ont augmenté en raison de la nébulosité”. a déclaré le président, qui a souligné que “pour le moment, un peu plus de pluie est un très gros risque”.

Giammattei a également remercié son homologue salvadorien, Nayb Bukele, comme il l’a fait dimanche sur les réseaux sociaux, pour l’envoi d’une centaine de sauveteurs et l’entrée dans le pays de “30 000 boîtes de nourriture qui sont données par El Salvador, pour une valeur environ un million de dollars. “

Le président a déclaré que le soutien de celui qu’il dit être un “ami du Guatemala” sera vital, essentiellement pour les “plus de 25 000 familles qui ont absolument perdu leurs récoltes, il y a un peu plus de 11 000 hectares comptés comme perte totale”.

Les autorités de protection civile continuent de rechercher plus de 100 personnes disparues dans un village du nord du pays, où 150 maisons auraient été enterrées vendredi en raison de glissements de terrain causés par les pluies de la dépression tropicale Eta.

Le village, appelé Quejá, est situé dans le département d’Alta Verapaz, à 200 kilomètres au nord de la ville de Guatemala.

Cependant, selon l’armée, la Conred et les médias locaux, il existe également d’autres villes d’Alta Verapaz, Huehuetenango et Quiché où des personnes isolées restent et où d’importantes inondations et glissements de terrain ont été enregistrés.