Mise à jour avec la déclaration du président et la fin de la première réunion /// Guatemala City, 25 nov.2020 (.) – Le gouvernement guatémaltèque a entamé mardi des discussions avec différents secteurs pour “analyser” un nouveau budget pour 2021 après la Le Congrès a suspendu les comptes qu’il avait approuvés la semaine dernière et qui ont été le déclencheur de plusieurs jours de manifestations au cours desquelles la démission du président Alejandro Giammattei a été demandée. La réunion consiste à “analyser les modifications qui sont présentées dans les prochains jours, comme un Un projet de loi pour réformer le budget 2021, “dont l’approbation a été suspendue ce lundi par le Congrès, a écrit le président sur son compte Twitter. Giammattei a déclaré que le nouveau plan de dépenses accordera la priorité à la santé, la malnutrition infantile, la sécurité, la justice, l’éducation et la réactivation. économique, laissant de côté la lutte contre la pauvreté, qui touche 59,3% des près de 17 millions d’habitants, une des revendications de la population. L’événement, qui s’est déroulé dans l’ancien palais du gouvernement, a duré environ trois heures et a réuni des associations civiles, des centres de recherche, le secteur des affaires, des églises évangéliques et des représentants de l’Université d’État de San Carlos de Guatemala. En tant que représentants du gouvernement, le président et d’autres hauts fonctionnaires, dont le ministre des Finances Álvaro González, responsable de l’échec du projet de loi budgétaire. Giammattei n’a pas mentionné dans son discours les manifestations ou l’incendie de bureaux au siège du Congrès samedi dernier, lorsque la police a réprimé le protestations, dont certaines pacifiques auxquelles participent des mineurs. Le gouvernement tiendra des réunions avec d’autres secteurs. La réunion de mardi a été retardée parce que trois organisations ont refusé de participer en raison d’un désaccord avec le format du dialogue. Le projet de budget initial a déclenché l’indignation et le rejet dans différents secteurs, qui ont affirmé qu’il ne prenait pas en compte la lutte contre la pauvreté et n’allouait pas des ressources suffisantes à l’éducation et à la santé. Après l’approbation du texte, des milliers de manifestants ont réclamé pacifiquement la démission de Giammattei, tandis qu’un groupe d’une centaine de personnes a incendié une partie du Congrès. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants pacifiques, dont des enfants. Les Nations Unies, Amnesty International, l’OEA et un groupe de pays et d’organisations coopérant avec le Guatemala ont déploré la répression et appelé à un dialogue pour trouver une issue à la crise. Rights Watch a critiqué mardi une répression policière excessive et a appelé à l’ouverture d’une enquête.Le Congrès monocaméral, dominé par le parti au pouvoir et les partis liés à Giammattei, avait approuvé la semaine dernière le budget 2021 proposé par l’exécutif, d’environ 12,8 milliards de dollars. Mais il est revenu sur sa décision face à la vague de rejet populaire: avec la suspension du processus, les députés ont jusqu’au 30 novembre pour approuver un nouveau budget, conformément à la loi. Sinon, celui qui régit en 2020 restera en vigueur, pour environ 10 390 millions de dollars. – Les protestations se poursuivent – Bien que les manifestations aient diminué en intensité, les dirigeants autochtones se sont réunis ce mardi devant la Maison présidentielle, ancien siège du gouvernement et du Congrès, pour exiger la démission du président et des députés. “Que le président démissionne, maintenant Nous avons reçu tant d’abus de sa part, de tous les députés (…) et de ce qu’ils ont fait, se moquent de nous », a déploré un chef indigène lors d’un discours lors de la manifestation.« Nous devons nous battre et s’ils Ils ne vont pas nous écouter, les gens vont prendre d’autres décisions, ils nous marginalisent toujours », a commenté un autre dirigeant. Les autochtones représentent plus de 40% de la population. Les manifestants ont également demandé la fermeture du soi-disant Government Center, un “super-ministère” créé par Giammattei et dirigé par un de ses amis personnels. Un autre groupe a critiqué le président car “il ne parlera que du budget”. lors de la réunion et non de la situation précaire que traverse le pays en raison de la pauvreté, de la pandémie de coronavirus et du fléau des cyclones Eta et Iota, qui ont laissé ce mois-ci une traînée de morts et de disparitions dans toute l’Amérique centrale. se concentre également sur la gestion de la crise sanitaire par Giammattei, un médecin de 64 ans, ainsi que sur la faible lutte contre la corruption. Le président a été critiqué par son propre vice-président, Guillermo Castillo, de l’opposition et des secteurs sociaux, qui dénoncer les carences des hôpitaux et les carences pour desservir les secteurs les plus touchés par les confinements. Le Congrès a approuvé en mars des prêts de plus de 3,8 milliards de dollars pour assister à la pandémie, mais seulement 15% de ces ressources ont atteint la population, selon les données officielles et des auditeurs d’Oenegés. Les données du ministère de la Santé indiquent que le coronavirus a fait 4 099 décès et près de 120 000 infections dans le pays.