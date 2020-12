Les passagers marchent à l’aéroport La Aurora à Guatemala City (Guatemala). . / Esteban Biba / Archives

Guatemala, 18 décembre . .- Le Guatemala a prolongé ce vendredi la durée du test PCR pour le covid-19 requis pour ceux qui veulent entrer dans le pays et qui peut désormais être effectué 96 heures à l’avance pour remplacer le 72 heures stipulées ci-dessus.

L’ordonnance du ministère de la Santé, divulguée dans un communiqué, intervient trois mois seulement après l’ouverture des frontières le 18 octobre, période au cours de laquelle environ 500 000 personnes sont entrées au Guatemala selon les décomptes officiels.

Le ministère de la Santé a expliqué que les personnes qui souhaitent entrer dans le pays doivent subir un test PCR au maximum 96 heures avant d’arriver à la frontière, en remplacement de la décision initiale qui était de 72 heures.

Concernant les tests d’antigènes, la porte-parole du ministère de la Santé, Julia Barrera, a indiqué que la réglementation des 72 heures stipulée depuis le 18 mars est maintenue.

La mesure s’applique à toutes les personnes qui souhaitent entrer au Guatemala par voie terrestre aux frontières avec le Mexique, le Honduras et El Salvador, mais aussi celles qui arrivent dans le pays aux aéroports de La Aurora à Guatemala City et Mundo Maya dans le département du Petén (Nord).

Cependant, Barrera a expliqué que les cas de «voyageurs fréquents» qui «entrent et sortent du pays dans un délai de 72 heures au maximum par voie terrestre sont exclus, parmi lesquels« les commerçants, les frontaliers, les pilotes et les aides. du transport lourd “.

Le Guatemala a fermé ses frontières en mars avec les premiers cas de covid-19 dans le pays et a ordonné sa réouverture le 18 octobre. Depuis lors, environ un demi-million de voyageurs sont arrivés dans la nation d’Amérique centrale, mais le chiffre sera loin de 2019 où il a accueilli près de 2,6 millions de touristes tout au long de l’année.

Les autorités sanitaires ont rapporté ce vendredi la mort de 38 personnes par covid-19 au milieu de la deuxième vague de la maladie et totalisent un total de 139 décès enregistrés ces quatre derniers jours.

Le ministère guatémaltèque de la Santé a précisé qu’au total 4 589 personnes sont décédées depuis mars et 132 062 ont été infectées par le virus, dont 627 au cours des dernières 24 heures.

Le premier cas de coronavirus dans le pays a été détecté le 13 mars, ce qui a provoqué un verrouillage qui a duré jusqu’au 27 juillet, date à laquelle certaines mesures ont été retirées, et qui a pris fin définitivement le 1er octobre avec la fin du couvre-feu. et l’ouverture de bars, cinémas, gymnases et sports amateurs.