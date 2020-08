BEYROUTH (AP) – Sara Jaafar s’est jointe à un groupe de militants politiques réunis le 4 août pour discuter des stratégies visant à défier les dirigeants retranchés du Liban lorsque leur bâtiment a été secoué et les fenêtres explosées par l’explosion géante qui a secoué Beyrouth.

Elle s’est mise à l’abri des débris volants, les pensées se précipitant dans sa tête sur les assassinats politiques passés au Liban. Sa réaction immédiate a été que le Hezbollah, le groupe militant qui domine le pouvoir ici, visait la réunion des dissidents.

L’explosion était en fait au port de Beyrouth, causée par un stock de nitrate d’ammonium stocké là pendant des années. Jusqu’à présent, cela semble être le résultat d’une mauvaise gestion gouvernementale de longue date. Aucun lien direct avec le Hezbollah n’a émergé dans l’explosion qui a détruit la ville et tué au moins 180 personnes. Les théories abondent sur ce qui a déclenché l’explosion, y compris même une éventuelle frappe israélienne contre le Hezbollah.

La réaction initiale de Jaafar a reflété la peur que le Hezbollah a instillée parmi de nombreux Libanais et la puissance qu’il a réussi à projeter au cours de la dernière décennie.

Pour beaucoup, le Hezbollah, soutenu par l’Iran, est désormais au sommet du système de pouvoir sectaire du Liban – et il est donc complice de la corruption qui est souvent blâmée pour la catastrophe du port et pour avoir conduit le pays à la faillite.

«Qui contrôle le plus de tout?» demanda Jaafar, un chiite laïc. Le Hezbollah et son allié, le président Michel Aoun, «sont les responsables. … Ils en portent la responsabilité.

À la suite de l’explosion, le Hezbollah a fait l’objet de critiques publiques sans précédent et son rôle dans la politique libanaise fait l’objet d’un examen minutieux.

Des effigies en carton du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et d’autres hommes politiques ont été pendues à des nœuds coulants lors d’un rassemblement après l’explosion. Certains ont accusé le Hezbollah de stocker des armes dans le port, une affirmation qu’il nie. Les rivaux politiques du Hezbollah ont saisi l’occasion pour attiser les hostilités contre lui et ses alliés.

Les publications sur les réseaux sociaux se moquaient des discours de Nasrallah. L’un d’eux a noté comment l’assassinat par les États-Unis du commandant iranien Qassim Soleimani en Irak en janvier a incité Nasrallah à pleurer et à menacer de se venger – alors que dans son premier discours après l’explosion, il était souriant et calme.

L’histoire continue

«Il y a là un paradoxe avec le Hezbollah. Ils n’ont jamais été aussi puissants politiquement et militairement. Mais ils n’ont jamais fait face à un tel éventail de défis », a déclaré Nicholas Blanford, un expert du Hezbollah basé à Beyrouth.

La saison du mécontentement contre le Hezbollah survient alors que les Libanais souffrent d’un krach économique qui a plongé près de la moitié de la population dans la pauvreté. Plutôt que de pousser pour la réforme, disent les critiques, le Hezbollah a soutenu ses alliés politiques qui résistent au changement. Il a également nié le soutien aux manifestations nationales qui ont éclaté en octobre pour exiger la fin de la structure politique dysfonctionnelle. Les sanctions américaines contre l’Iran et le Hezbollah ont rendu les choses plus difficiles.

Pendant des années, le Hezbollah a maintenu une réputation irréprochable et s’est éloigné de l’élite politique libanaise.

Il a développé son pouvoir et ses ressources en tant que mouvement de résistance contre Israël et est devenu pratiquement un État au sein d’un État, à la tête d’une puissante force militaire et d’un réseau de bien-être pour ses partisans chiites.

Le Hezbollah reste la seule force armée du Liban en dehors de l’armée. Il contrôle les frontières et joue un rôle crucial dans les guerres soutenues par l’Iran dans la région, comme celle de la Syrie.

En 2005, une explosion a tué l’ancien Premier Ministre Rafik Hariri et changé le cours politique du Liban. L’attentat à la bombe, imputé au Hezbollah, a envoyé près d’un million de personnes dans les rues, forçant l’allié du Hezbollah, la Syrie, à mettre fin à son occupation du Liban.

Après cela, le Hezbollah a commencé à s’infiltrer dans le système – d’avoir une poignée de parlementaires à devenir la faction politique la plus puissante du Liban.

Le Hezbollah et ses alliés ont formé le dernier cabinet. Ses échecs en sont venus à être considérés comme ceux du Hezbollah, a déclaré Blanford.

Et ils étaient nombreux: le gouvernement n’a pas réussi à adopter des réformes, à endiguer l’effondrement financier ou à parvenir à un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international. Il a finalement démissionné après l’explosion.

Le Hezbollah joue un rôle important dans la formation du nouveau gouvernement.

Pour détourner les critiques, Nasrallah s’est adressé à ses partisans à plusieurs reprises, niant que le Hezbollah avait quoi que ce soit à voir avec l’explosion du port.

Il a adressé des avertissements à peine voilés aux critiques. Dans un discours du 14 août, Nasrallah a mis en garde à plusieurs reprises contre le fait de pousser le Liban vers la guerre civile. Il a exhorté les partisans à «garder leur colère» face à la critique, laissant entendre qu’elle se déchaînerait contre les opposants.

Dans le bastion du Hezbollah dans la banlieue de Beyrouth, Dahiyeh, les partisans ont vu dans l’explosion une conspiration visant à affaiblir le Liban et le groupe.

«Nous avions deux endroits pour apporter de l’argent et de l’aide: le port et l’aéroport. Quelque chose devait se passer quelque part pour que le siège (sur le Liban) soit resserré et pour que ces gens se lèvent contre leurs dirigeants », a déclaré Issam Kaeen, propriétaire d’un café de 42 ans.

Mohammed Abi Shakra, qui possède un magasin de vêtements pour femmes, a déclaré qu’une attaque israélienne contre le port ne pouvait être exclue. «Il s’agit d’un complot contre le peuple libanais pour le rendre pauvre, pour inciter à la guerre civile», a-t-il dit.

Pendant ce temps, les tensions sociales s’intensifient. Les opposants du Hezbollah se sont affrontés à deux reprises avec les partisans du groupe, dont une fusillade jeudi qui a tué deux passants et en a blessé plusieurs. Des hommes armés auraient ouvert le feu sur des banderoles religieuses arborées par des partisans du Hezbollah.

«Il n’y a de dieu que Dieu, et Nasrallah est l’ennemi de Dieu», ont scandé les personnes en deuil lors des funérailles de l’un des tués.

À la suite de l’explosion, le Hezbollah a procédé à des changements internes, dans le cadre d’un virage vers l’intérieur après les manifestations à l’échelle nationale et son rôle en retrait dans la guerre en Syrie, a déclaré un responsable du groupe. Le chef de la sécurité du groupe s’est vu attribuer un portefeuille plus important et le chef d’une agence de coordination avec les alliés a été remplacé. Les opérations médiatiques changent également, a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour confirmer les informations des médias.

Après l’explosion, Jaafar et d’autres victimes ont demandé une enquête internationale. «Nous avons perdu nos maisons, nos enfants, nos pères et notre ville. Nous avons tout perdu », a-t-elle déclaré dans un discours de colère lors d’un rassemblement près du port.

«Tous les signifient tous», a scandé la petite foule, nommant Nasrallah parmi les autres dirigeants qu’ils voulaient quitter le pouvoir.

Son appartement situé dans un bâtiment emblématique à proximité a été dévasté par l’explosion. Architecte, Jaafar envisage de laisser la destruction comme un rappel de la façon dont tout s’est mal passé.

Actif depuis les manifestations d’octobre, Jaafar est frustré par la faible participation aux rassemblements depuis l’explosion, mais reconnaît qu’une vague de colère publique n’est qu’une condition préalable au changement. Comme beaucoup au Liban, elle considère la crise politique de son pays comme le produit de la rivalité entre le patron du Hezbollah, l’Iran, et les États-Unis et les États du Golfe. Seule une résolution de ce conflit forcera le changement, a-t-elle déclaré.

«Je comprends pourquoi ils existent. Ils ont comblé le vide là où l’État a échoué », a déclaré Jaafar. Mais «nous voulons une vraie nation, un vrai pays», a-t-elle déclaré. «C’est une jungle.»

Jaafar a déclaré que les militants de la contestation réalisent qu’ils doivent travailler avec les alliés au sein du système pour le changement – faire pression pour des élections anticipées et défier le Hezbollah et ses alliés au Parlement.

«Nous ne nous en débarrasserons pas en une seule élection», a-t-elle déclaré.

___

Le rédacteur de l’Associated Press Bassem Mroue à Beyrouth a contribué au reportage.