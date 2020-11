Un employé de la santé publique, qui fait partie des Brigades médicales anti-Covid du gouvernement hondurien, interroge une personne à la recherche de cas positifs de Covid-19, le 30 octobre 2020, dans un quartier de Tegucigalpa (Honduras). . / Gustavo Amador / Archives

Tegucigalpa, 19 novembre . .- Le nombre d’infections par covid-19 au Honduras a augmenté ce jeudi à 103 551, tandis que les décès à 2 853 en huit mois de pandémie, a rapporté le système national de gestion des risques (Sinager).

Sur seulement 317 nouveaux tests PCR de laboratoire traités, 63 étaient positifs, avec lesquels les infections sont passées à 103 551, a déclaré l’agence de santé dans un communiqué.

Aux statistiques de Sinager s’ajoutent 14 nouveaux cas de décès dus à la même maladie, pour un total de 2 853, sur les dix premiers enregistrés à la fin du mois de mars.

Aujourd’hui, 564 personnes hospitalisées ont également été diagnostiquées, dont 412 dans un état stable, 138 dans un état grave et 14 dans des unités de soins intensifs dans tout le pays.

Le nombre d’hospitalisés a baissé ces derniers mois, bien que la courbe de la pandémie continue d’augmenter et qu’il n’y ait pas d’image claire de l’ampleur des personnes infectées, car les tests PCR que le National Virology Laboratory traite quotidiennement se poursuivent. étant peu nombreux.

Les sources médicales qui sont à la pointe de la pandémie de covid-19 estiment que le pays doit traiter au moins 3 000 tests par jour, comme c’est le cas dans la plupart des pays.

La pandémie est venue réitérer les carences du système de santé hondurien qui, en plus de l’urgence sanitaire provoquée par le covid-19, fait face depuis deux semaines à la double tragédie provoquée par les tempêtes tropicales Eta et Iota, qui étaient auparavant de puissants ouragans de catégorie 4. et 5 sur l’échelle Saffir-Simpson lors de l’entrée au Nicaragua.

En raison des dommages causés par les deux phénomènes naturels, les tests PCR en laboratoire ont diminué.

La situation a atteint l’extrême que mercredi le Sinager n’a pas signalé de nouveaux cas d’infections et de décès dus au covid-19 dans ce pays d’Amérique centrale.

Selon les versions des médecins qui travaillent dans les hôpitaux publics, les cas de décès et d’infections augmenteront car il ne sera pas possible de garantir la sécurité sanitaire dans les refuges avec des milliers de victimes qui ont quitté les tempêtes Iota et Eta, bien que les autorités du ministère de la Santé assurent que il y a un contrôle pour empêcher la pandémie de se multiplier. .

