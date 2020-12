Sur 1 010 nouveaux tests PCR de laboratoire, 374 étaient positifs, avec lesquels il y a déjà 115 317 infections, a indiqué le Système national de gestion des risques (Sinager) dans un communiqué. . / Gustavo Amador / Archives

Tegucigalpa, 16 décembre . .- Le Honduras a enregistré mercredi 374 nouveaux cas de coronavirus et 12 décès dus au covid-19, atteignant un total de 115317 infections et 3014 décès, tandis que les autorités ont souligné la nécessité de maintenir les mesures de sécurité et ont demandé au la population célèbre les vacances de Noël avec leurs familles.

Sur 1 010 nouveaux tests PCR de laboratoire, 374 étaient positifs, avec lesquels il y a déjà 115 317 infections, a indiqué le Système national de gestion des risques (Sinager) dans un communiqué.

L’agence a ajouté 553 patients qui ont été sauvés de la mort de la maladie à ses dossiers, pour un total de 52 945 récupérés.

Le nombre de patients hospitalisés est passé à 616, dont 482 dans un état stable, 112 gravement malades et 22 dans des unités de soins intensifs. Le taux de mortalité reste à 2,6 pour cent.

Le Sinager a de nouveau averti que la pandémie de covid-19 n’était pas terminée et a appelé la population à ce que si vous n’avez pas besoin de sortir, ne le faites pas et évitez les foules de gens pour ne pas contracter la maladie.

Ces derniers jours, un relâchement de la population a été observé concernant le respect des mesures de biosécurité, principalement sur les marchés populaires, de sorte que les médecins qui sont en première ligne de bataille ont demandé aux citoyens de porter un masque et de ne pas sortir. de la maison sauf pour les activités essentielles.

CÉLÉBRATIONS DE NOËL EN FAMILLE

Le ministère de la Santé et l’Unité d’épidémiologie Sinager ont signalé que les statistiques de la pandémie de covid-19 ont eu “une reprise ces derniers jours” dans ce pays d’Amérique centrale.

<< Les taux de contagion du covid-19 dans des pays comme l'Espagne, la France et les États-Unis, entre autres, sont en augmentation, malgré les mesures établies. Cela devrait déclencher l'alarme de chacun des Honduriens, car cette situation peut se produisent également dans notre pays », a déclaré le porte-parole de Sinager Francis Contreras, sur la chaîne nationale de radio et de télévision.

L’agence sanitaire recommande que les fêtes de Noël et de fin d’année soient organisées “avec le noyau de la famille immédiate” et qu’en cas de visite d’autres proches, celles-ci “ne doivent pas dépasser un maximum de dix personnes”, a-t-il ajouté.

La Table multisectorielle pour l’ouverture économique et sociale du Honduras a lancé aujourd’hui un appel “énergique” à la population de “ne pas se détendre” pendant les vacances de Noël et de se conformer aux mesures de biosécurité “plus exigeantes” et de “faire preuve de prudence” pour éviter une plus grande propagation du coronavirus, a noté Contreras.

Les rassemblements de Noël devraient se tenir dans des endroits aérés, en maintenant la distance sociale et les mesures de biosécurité pour réduire les risques de contagion.

“N’oubliez pas que votre santé et celle de votre famille sont entre vos mains”, a souligné le responsable, qui a indiqué que les célébrations dans les lieux publics, tels que les bars et les salons sociaux, sont interdites.

Il a annoncé que le couvre-feu qui régit entre 22h00 et 5h00 heure locale (entre 04h00 et 11h00 GMT) est maintenu, sauf le 25 décembre et le 1er janvier 2021.

Les autorités honduriennes vont également «intensifier» les opérations de contrôle dans les établissements commerciaux pour garantir le respect des protocoles de biosécurité établis par Sinager.