Un médecin en combinaison de biosécurité travaille au triage au Centre chrétien international (CCI) pour les soins précoces et la détection des patients atteints de covid-19, le 31 décembre 2020, à Tegucigalpa, au Honduras. . / Gustavo Amador / Archives

Tegucigalpa, 3 janvier . .- Covid-19 a fait 3 180 décès au Honduras et 123 369 infections au cours de la pandémie de 10 mois, a rapporté ce dimanche le Système national de gestion des risques (Sinager).

Sur 517 nouveaux tests PCR de laboratoire traités, 225 étaient positifs, portant le nombre de personnes infectées depuis mars 2020 à 123369.

La société d’État Sinager a également indiqué dans un communiqué que sept autres personnes ont perdu la vie à cause du covid-19, avec lequel le nombre de morts est passé à 3.180.

Le rapport de l’agence sanitaire ajoute 744 personnes hospitalisées, dont 583 ont une image stable, 129 sont gravement malades et 32 ​​sont dans des unités de soins intensifs.

Le nombre de patients guéris, dont il n’y avait pas de record officiel aujourd’hui, reste à 57 348.

Les deux premières infections au covid-19 au Honduras ont été confirmées le 11 mars 2020 et le même mois, les dix premiers décès dus à la maladie mortelle ont été enregistrés, selon les autorités sanitaires.

Concernant les vaccins contre le covid-19, le président hondurien, Juan Orlando Hernández, a déclaré aujourd’hui qu ‘”il est à nos portes” et que “le Honduras a déjà obtenu un don pour 20% de la population”.

Il a ajouté qu’il y aura des vaccins pour tous les affiliés de l’Institut hondurien de la sécurité sociale et leurs personnes à charge, et qu’il y a un budget désigné pour vacciner tous ceux qui en ont besoin médicalement gratuitement.

“Nous ne pouvons pas baisser les bras lorsque la vaccination du monde entier est sur le point d’avoir lieu, mais pendant ce temps, nous devons saisir l’occasion de nous préparer; cela nous permettra de rendre possible toute la relance économique préparée pour cette année, entre les mains d’un peuple en bonne santé et avec tous l’énergie nécessaire pour récupérer », a souligné le dirigeant.

Selon le ministre de la Santé, Alba Consuelo Flores, les premiers vaccins arriveraient dans le pays en mars, un an après le début de la propagation de la pandémie dans le pays d’Amérique centrale, qui compte une population de 9,5 millions d’habitants, dont que plus de 60 pour cent sont pauvres.