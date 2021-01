L’agence de santé a ajouté 23 nouveaux décès et 1 130 infections à ses statistiques, ce qui montre à nouveau que la pandémie dans ce pays d’Amérique centrale continue d’augmenter. ). . / Gustavo Amador / Archives

Tegucigalpa, 19 janvier . .- Les décès au Honduras dus à la pandémie de covid qui a commencé à se propager en mars 2020, totalisent déjà 3391, tandis que les cas d’infectés sont passés à 136038, a rapporté mardi le système géré par l’État. Gestion nationale des risques (Sinager).

L’agence de santé a ajouté 23 nouveaux décès et 1 130 infections à ses statistiques, ce qui montre à nouveau que la pandémie dans ce pays d’Amérique centrale continue d’augmenter.

Sur 3 738 nouveaux tests de laboratoire de PCR, le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis le début de la pandémie, 1 130 ont été testés positifs, a déclaré Sinager.

Selon l’entité sanitaire, la tendance à la hausse de la pandémie se reflète dans les hôpitaux publics, dans lesquels 1 039 patients ont été recensés aujourd’hui, dont 789 ont un état stable, 195 sont gravement malades et 55 sont dans des unités de soins intensifs.

35 nouveaux patients guéris sont ajoutés, avec lesquels le nombre de ceux qui ont été sauvés de la mort du covid-19 est passé à 60 200.

Outre les informations officielles, il a également été signalé aujourd’hui que cinq femmes enceintes, dans un état grave, sont hospitalisées à l’Institut hondurien de la sécurité sociale (Ihss), à San Pedro Sula, au nord du pays, l’une des régions avec le plus d’infections de la maladie mortelle.

Le président des médecins de l’Ihss, Carlos Umaña, a déclaré aux journalistes que les cinq femmes étaient en très mauvais état.

Il a ajouté qu’à l’hôpital de la sécurité sociale de San Pedro Sula, il y avait également 27 médecins internes soupçonnés d’être infectés par le covid-19.

Selon le médecin, le covid-19 s’attaque aux femmes enceintes et aux jeunes femmes, c’est pourquoi il a également demandé à la population de se conformer strictement aux mesures de biosécurité et de ne pas sortir si elle n’a rien à faire en dehors de son domicile.

Umaña a lancé un nouvel appel à la table multilatérale de l’urgence du covid-19 pour discuter séparément de la situation difficile que traverse la partie nord du pays, qui, avec la zone centrale, où se trouve la capitale hondurienne, est toujours la principale épicentres de la maladie.

Il a également indiqué que les hôpitaux Mario Catarino Rivas et Leonardo Martínez, tous deux publics, à San Pedro Sula, deuxième ville du Honduras, regorgent de patients et que cette situation conduit à l’annulation de chirurgies sélectives dans les hôpitaux.

Selon lui, le pays doit revenir à un confinement contrôlé de la population, qui a été suspendu en novembre 2020 à la suite du passage dévastateur des tempêtes tropicales Eta et Iota, qui ont causé des dégâts dans tout le pays, avec une incidence plus importante dans le nord et ouest.