Tegucigalpa, 30 décembre . .- Le Honduras a atteint 121 827 cas de covid-19 ce mercredi, après avoir ajouté 915 nouvelles infections et 19 autres décès au cours des dernières heures, a rapporté le système national de gestion des risques (Sinager).

Sur 2620 nouveaux tests de laboratoire PCR traités, 915 étaient positifs, avec lesquels les infections sont passées à 121 827, a indiqué l’agence de santé dans un communiqué.

Il a également souligné que parmi les 19 personnes décédées, il y avait 12 femmes âgées de 31 à 85 ans, ce qui porte à 3 130 le nombre total de décès dus à la maladie.

Aujourd’hui, 712 personnes hospitalisées ont également été diagnostiquées, dont 539 dans un état stable, 134 dans un état grave et 39 en réanimation.

Le reste des Honduriens infectés par le coronavirus SRAS-CoV-2 sont surveillés par le personnel de la Région sanitaire, a-t-il ajouté.

Il y a 114 nouveaux cas de patients guéris, avec lesquels il y a déjà 56 694, depuis mars dans le pays, a indiqué l’agence de santé.

La courbe de la pandémie continue d’augmenter et pendant près de dix mois, il n’y a pas d’image claire de l’ampleur des personnes infectées, car les tests PCR que le Laboratoire national de virologie effectue quotidiennement sont encore peu nombreux.

Les sources médicales qui sont à l’avant-garde de la pandémie de covid-19 considèrent que le pays doit traiter au moins 3 000 tests par jour, comme ils le font dans la plupart des pays.

LA SANTÉ CRAINT QU’UNE NOUVELLE SOUCHE DE COVID-19 ENTRE AU HONDURAS

La ministre hondurienne de la Santé, Alba Consuelo Flores, a déclaré aujourd’hui qu’elle craignait que la nouvelle souche du coronavirus apparue au Royaume-Uni ne pénètre dans la nation d’Amérique centrale après la confirmation du premier cas dans l’État du Colorado (USA).

Flores a assuré que jusqu’à présent au Honduras aucun cas de la souche britannique de covid-19 n’a été détecté, bien qu’il ait souligné qu’en raison de son “expansion rapide”, la présence dans le pays dans les semaines à venir n’est pas exclue.

Il a souligné que, pour empêcher l’entrée dans le pays de la nouvelle variante, le Gouvernement avait interdit la semaine précédente l’entrée dans le pays de personnes originaires du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud.

Les citoyens honduriens ou les résidents du pays du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud qui entrent au Honduras doivent effectuer une quarantaine obligatoire d’au moins quatorze jours à leur arrivée.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la semaine dernière qu’il n’y avait aucune preuve que la nouvelle souche provoque des infections plus graves ou annule les tests de diagnostic et les vaccins disponibles, bien qu’elle ait admis qu’il semble s’agir d’une mutation plus contagieuse.